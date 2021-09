Medicul Adrian Marinescu a precizat că cel mai bine este ca persoana care are simptome să rămână în izolare.

„Testul, dacă e negativ, și am totuși simptomatologie, nu înseamnă că nu am Covid. Dacă am simptome, mă izolez, căci e posibil să am infecția. Chiar dacă acest test e negativ, încerc să mă izolez și, eventual peste o zi sau două să repet testul”, spune Adrian Marinescu.

Medicul susţine că testul care se face intranazal este mai complicat. „Pentru a-l face corect, bețișorul trebuie să intre mult. Nu putem să cerem tuturor să știe asta”, adaugă Adrian Marinescu. Potrivit acestuia, testul de salivă este mai ușor de făcut, dar rezultatul lui este doar orientativ.

„Este mai ușor de făcut, toată lumea poate să-l facă. Chiar dacă testul de salivă este negativ nu înseamnă că exclude (infectarea – n.r.), este strict pentru partea de orientare”, a spus Adrian Marinescu.

În privinţa dozei trei, medicul a declarat că trebuie făcută de personalul medical și de persoanele vulnerabile.

„Peste tot în lume s-a plecat de la două categorii: personalul medical, pentru că are risc să se infecteze și personalul medical trebuie să rămână sănătos și cei care sunt vulnerabili – vârstnici și cei cu afecțiuni cronice, pentru că dacă imunitatea este deficitară înseamnă că răspund mai puțin la vaccin și cele două doze nu aduc chiar ce voiai ca efect. Atunci vii cu doza a treia care e un booster și ai un răspuns imun care să fie net superior”, a mai spus medicul.

