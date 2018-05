Mai sunt câteva zile până la cel mai așteptat eveniment al anului 2018, nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. În toată agitație din Marea Britanie, presa străină scrie despre fostele relații pe care viitoarea ducesă le-a avut. Printre ele și întâlnirea pe care actrița a avut-o cu un actor de filme pentru adulți.

Înainte de relația cu prințul Harry, Meghan Markle a fost avut câteva relații pasagere și o căsătorie cu producătorul de televiziune Trevor Engelson, de care a divorțat în 2013, după doi ani de căsnicie.

Printre cei cu care Meghan și-a încercat norocul în trecut se numără și Simon Rex, 43 de ani, un actor de filme porno. Potrivit The Sun, cei doi s-au întâlnit o singură dată în 2004, pe când viitoarea ducesă avea 22 de ani şi făcea primii paşi în actorie.

Se pare că Meghan nu știa cu ce se ocupa Simon, iar atunci când a aflat, a renunțat imediat la ideea de a avea o relație cu acesta.

„Este posibil să fi aflat. Există atât de multe întrebări, la care nu am răspuns, vreau să ştiu de ce nu am mai avut o a doua întâlnire. Dau vina pe tăiţeii cu usturoi. Chiar şi azi am o glumă – nu comanda tăiţei cu usturoi, pentru că mi-au ruinat şansele”, a povestit actorul.

După refuzul actriței, Simon Rex și-a găsit alinarea în brațele lui Paris Hilton. Cei doi au avut o relație scurtă, având parte de doar trei luni intense împreună.

Prințul Harry și Meghan Markle se vor căsători pe 19 mai într-o ceremonie religioasă oficială de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, la Capela St George, la castelul Windsor.