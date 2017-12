Că o vacanță pe Valea Prahovei poate să coste cât un sejur în cele mai luxoase stațiuni ale Europei nu mai este un secret pentru nimeni. În stațiunile de la munte au apărut, în special în ultimul deceniu, hoteluri de lux care satisfac cele mai exigente gusturi în materie de cazare, dar și de gastronomie. Pentru că unde e cerere, trebuie să existe și ofertă, nu? Cât poate să coste o cină sau masa festivă de Crăciun ori de Revelion într-un restaurant de fițe de pe Valea Prahovei? Mai mult decât salariul minim al unui român pe o lună, dacă vorbim de o familie de două – trei persoane.

Pentru patronii de hoteluri și restaurante de pe Valea Prahovei sfârșitul de an, cu vacanțele de Crăciun și Revelion, sunt mană cerească. Este acea perioadă din an în care la cele mai multe hoteluri și pensiuni camerele sunt ocupate sută la sută, în baruri, pub-uri și restaurante turiștii nu se uită la bani, pe scurt, sunt două săptămâni în care încasările ating niveluri record. Iar când vine vorba despre localurile sau hotelurile de lux, sumele lăsate de turiști sunt, pentru un român cu un câștig mediu, de-a dreptul amețitoare.

Sunt turiști care lasă doar pe cazare, la munte în România, în vacanța de Crăciun, cât câștigă alții în trei – patru luni. Concret, la un hotel de fițe de pe Valea Prahovei vacanța de Crăciun costă peste 7.000 de lei, iar în acești bani sunt incluse doar cazarea și micul dejun pentru patru – cinci zile.

Pentru Revelion, prețurile sunt încă și mai mari. Iar la costul cazării se adaugă încă două mese pe zi, al căror preț, în restaurantele hotelurilor cotate cu multe stele, este de-a dreptul amețitor.

Delicatese pentru bogați: o porție de mușchi de vită, 600 de lei

La Sinaia, cea mai căutată dintre stațiunile de pe Valea Prahovei, un hotel de fițe se descurcă atât de bine încât nu are nevoie nici de publicitate, nici de oferte speciale pentru sărbători ca să-și atragă clienții. Surse din hotel au declarat pentru Libertatea să unitatea de cazare cotată cu multe stele are deja cercul său de clienți fideli, pe care i-a adunat într-un club select, ai cărui membri au în principal o trăsătură comună: au foarte mulți bani. Prin urmare, ei vin acolo pentru că știu că e bine, iar acest „bine” are un preț pe măsură.

Restaurantul se laudă nu cu un bucătar, ci cu o întreagă echipă condusă de un ”chef” care a muncit mult timp în restaurante celebre din străinătate, dar și cu materii prime aduse din toată lumea. În meniul restaurantului acestui hotel se regăsesc preparate pentru toate gusturile, la prețuri cu siguranță nu pentru toate buzunarele.

Pentru un prânz sau o cină la acest restaurant o familie scoate din cont mai mult decât salariul mediu al unui român de rând.

Înainte să fie sacrificată, vaca este masată periodic și are un meniu special

Cea mai scumpă friptură din meniu costă fix 600 de lei, adică aproape jumătate din cât este salariul minim în România în momentul de față, salariu de care, din păcate, mult prea mulți români au parte. Ce are special această friptură? În afară de faptul că are doar 270 de grame și un preț amețitor, friptura este din carne de vită Wagyu, specifică țărilor asiatice și, în ultimii ani, Australiei.

Carnea este cotată, când vine vorba despre gust, dar și despre preț, în funcție de gradul de marmorare, se topește în gură și provine de la vite crescute cu reguli bine stabilite: vaca este masată periodic și se bucură, în ultimele luni înainte de a fi sacrificată, de un meniu special, grație căruia firele fine de grăsime se întrepătrund cu cele de mușchi, spre încântarea papilelor gustative ale celor cu adevărat foarte bogați.

Prin comparație cu vita Wagyu, la același restaurant o porție de mușchi de vită Angus, vită atât de apreciată de către românii cu bani și considerată de mulți dintre românii cu venituri normale un lux, costă 210 lei pentru 250 de grame.

Picioare de crab – 290 de lei. Labă de urs – 550 de lei. Mușchi de cerb – 390 de lei

Lista prețurilor cu trei cifre pentru un simplu fel de mâncare este lungă și cât se poate de variată. La restaurantul aceluiași hotel de lux iubitorii fructelor de mare plătesc, pentru o porție de picioare de crab, 290 de lei.

Cei care apreciază delicatesele vânătorești trebuie să scoată din buzunar 550 de lei pentru o porție de 350 de grame de labă de urs. Un file de struț care cântărește doar 200 de grame costă 140 de lei, iar 180 de grame de ficat de gâscă ajung să coste 134 de lei. Ceva mai generoasă este porția de mușchi de cerb: 480 de grame, care costă 390 de lei.

Există și oferte pentru cei care vor să împartă masa: un platou cu 550 de grame de carne de vânat costă 360 de lei și este recomamndat pentru două persoane. Iar un clapon la cuptor, care ajunge pentru patru persoane, costă 500 de lei. Și asta nu este tot: fazan, cocoșel de munte, midii, coadă de taur, toate se regăsesc în meniul destinat oamenilor cu foarte mulți bani, la costuri pe măsură.

Pe lângă aceste prețuri, costul de 40 de lei pentru 250 de grame de păstrăv la grătar pare de-a dreptul mic. Iar dacă iubitorii peștelui s-ar simți inconfortabil să plătească atât de puțin, pot să comande liniștiți un barbun prăjit care costă 90 de lei porția de 250 de grame sau un file de cod cu piure la 80 de lei porția.

La asemenea prețuri pentru fripturi, garniturile și deserturile pot părea ieftine, dar tot costă cât o masă la un restaurant fără pretenții. Spre exemplu, 120 de grame de baby spanac cu ulei de măsline costă 28 de lei, iar o porție din banalii cartofi gătiți după o rețetă secretă costă 25 de lei. Iar pentru desert, clătitele cu fructe tropicale costă tot 25 de lei, cam cât îi costă pe unii români masa pentru întreaga familie într-o zi.

Noaptea de Revelion, cât bugetul de sărbători al unei familii

Când vine vorba despre noaptea de Revelion, la cei cu bani mulți pretențiile sunt mari, dar oferta există, la prețuri pe măsură. Cei care vor să intre în noul an într-o atmosferă de basm și într-un loc încărcat de istorie pot găsi și atmosfera și locul pe Valea Prahovei. Ese vorba despre fosta reședință a unei vechi familii de boieri, intrată în proprietatea unora de viță nouă și transformată în local.

În acest restaurant, meniul din noaptea dintre ani nu prea are nimic de-a face nici cu limba română, nici cu bucătăria românească: dovleceii sunt numiți „zucchini”, cartofii sunt gătiți „duccese”, iar în meniul din noaptea dintre ani se regăsesc ”dishuri” precum ravioli, halibut, carpaccio și ingrediente precum tonul roșu, parmezanul, anghinarea, sparanghelul sau trufele.

La desert, gazdele au combinat bucătăria italiană cu cea franceză, promițând oaspeților tiramisu și macarons. La capitolul băuturi, meniul include de la Cuba Libre și Pina Colada până la vinuri neaoșe și celebrele băuturi tip cola.

Toată distracția costă aproape 1.000 de lei de persoană. Așadar, un cuplu va plăti pentru noaptea dintre ani în casa vechii familii boierești aproape un salariu mediu și mai mult decât bugetul unei familii de români normali care, conform sondajelor, și-a propus pentru Crăciun și Revelion cheltuieli de 1.700 de lei.