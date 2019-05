„Chiar azi (marți, n.r.) s-a depus o ofertă – spun eu, semnificativă – din partea companiei Mercedes-Benz pentru cele 130 de autobuze hibrid. Această ofertă, fireşte, va fi analizată şi într-o perioadă foarte scurtă de timp – legală, bineînţeles – se va anunţa dacă ea corespunde criteriilor de licitare. S-au interesat zece mari companii de această licitaţie, dar a depus ofertă doar Mercedes Benz pentru autobuzele hibrid”, a spus Firea la Antena 3.

Pe de altă parte, Gabriela Firea nu mai este interesată, în ultimul an de mandat, de transferul Centurii Capitalei de la CNAIR la primăria capitalei pentru că n prezent acest lucru ar fi „dificil şi contraproductiv”, relatează Agerpres.

„Dacă acum trei ani nu s-a transferat către Primăria Capitalei, şi am vorbit în toate apariţiile publice şi mi-aş fi dorit să fi fost transferat acum trei ani la Primăria Capitalei, acum, în ultimul an din primul mandat, ar fi dificil şi contraproductiv să mai facem acest transfer. Ministerul Transporturilor are deja câteva contracte, pe care le-a încheiat în urma unor licitaţii, iar acestea trebuie să fie verificate punctual şi zilnic”, a spus Primarul Capitalei.

