V8-ul nu dispare din gama AMG

Mercedes-AMG a actualizat modelele GLE 63 S și GLS 63, iar principala noutate nu este designul, ci motorul. Cele două SUV-uri primesc noul M177 EVO, o versiune revizuită a cunoscutului V8 biturbo de 4,0 litri.

Strict vorbind, nu putem spune că Mercedes „readuce” V8-ul pe GLE și GLS, pentru că aceste modele aveau deja motoare V8. Diferența importantă este că AMG nu renunță la el, ci îl modifică suficient de mult încât să rămână relevant într-o perioadă cu norme de emisii tot mai stricte.

Motorul dezvoltă aproximativ 604 CP și 850 Nm, iar sistemul mild-hybrid la 48V poate adăuga temporar încă 23 CP și un plus de cuplu la turații joase. Practic, AMG păstrează rețeta clasică — motor mare, sunet, putere și caracter — dar o combină cu electrificare ușoară.

GLE 63 S ajunge de la 0 la 100 km/h în 3,9 secunde, iar GLS 63 are nevoie de 4,2 secunde. Sunt cifre impresionante pentru SUV-uri atât de mari, mai ales în cazul GLS-ului, care rămâne un SUV de lux cu trei rânduri de scaune.

Un update serios: M177 EVO

Motorul V8 într-un GLE 63S verde cu boneta deschisă pe un fundal alb minimalist
Motorul V8 în noul GLE 63S. Foto: Mercedes

Motorul M177 EVO nu este doar vechiul V8 păstrat pe linia de producție. AMG a modificat serios unitatea: arbore cotit flat-plane, axă cu came de admisie modificată, sistem nou de injecție și evacuare adaptată.

Partea cea mai interesantă este arborele cotit flat-plane. În mod normal, multe V8-uri americane și europene folosesc arbore cotit cross-plane, care oferă acel sunet grav, plin, foarte cunoscut. Un flat-plane crank reduce masa în rotație și ajută motorul să urce mai rapid în turații, cu un răspuns mai precis la accelerație.

Pe scurt, noul V8 AMG ar trebui să fie mai alert, mai dispus să se tureze și mai rapid în reacții. Nu este doar o schimbare făcută pentru fișa tehnică, ci una care poate schimba senzația motorului.

Mercedes-AMG spune că această nouă generație a motorului a fost revizuită pentru a rămâne în gamă pe termen lung. Asta este, de fapt, vestea importantă: AMG nu tratează V8-ul ca pe o relicvă care mai prinde câțiva ani, ci ca pe o piesă centrală din portofoliu, adaptată pentru viitor.

AMG a înțeles că performanța nu înseamnă doar cifre

În ultimii ani, industria auto a intrat într-o cursă a electrificării. Mașinile electrice și plug-in hybridurile pot oferi accelerații uriașe, iar cifrele de putere arată excelent pe hârtie. Problema este că, în zona AMG, cifrele nu sunt totul.

Un AMG nu a fost niciodată iubit doar pentru 0-100 km/h. A fost iubit pentru motor, sunet, reacție, brutalitate și senzația că ai ceva special sub capotă. De aceea, V8-ul contează atât de mult. Nu este doar o motorizare, ci o parte din identitatea mărcii.

Noile GLE 63 S și GLS 63 arată că Mercedes încearcă să găsească un echilibru. Nu ignoră emisiile, nu ignoră electrificarea, dar nici nu aruncă la gunoi una dintre cele mai importante semnături AMG.

Sistemul mild-hybrid ajută la plecările de pe loc, la răspunsul de jos, la recuperarea energiei și la funcționarea mai fină a sistemului start-stop. Dar piesa principală rămâne V8-ul.

SUV-uri mari, dar cu tehnologie serioasă de performanță

GLE 63 S și GLS 63 nu primesc doar motor nou. Ambele modele vin cu tracțiune integrală AMG Performance 4MATIC+, cutie automată AMG Speedshift TCT 9G, suspensie pneumatică adaptivă și stabilizare activă a ruliului.

Sistemul de stabilizare activă poate analiza manevrele și suprafața drumului de până la 1.000 de ori pe secundă. Pentru niște SUV-uri mari și grele, asta contează enorm. Puterea este importantă, dar dacă mașina nu poate controla masa, totul devine doar spectacol inutil.

GLE poate primi jante de până la 22 de inch, iar GLS poate ajunge la 23 de inch. Ambele au și evacuare AMG cu clapete, gândită să păstreze caracterul sonor al motorului, dar să respecte în același timp regulile moderne de zgomot și emisii.

La interior, Mercedes aduce un volan AMG nou, opțiuni de piele Nappa și sistem multimedia pe noua arhitectură MB.OS. Dar, realist vorbind, pentru aceste modele, povestea principală rămâne motorul.

De ce este importantă decizia Mercedes

Decizia AMG vine într-un moment în care mai mulți producători își regândesc planurile electrice. Lotus, Lamborghini, Ferrari și alți producători sport sau premium au început să vorbească mai atent despre hibride, motoare termice eficiente și tranziție graduală, nu doar despre electrificare totală.

Mercedes-AMG pare să transmită același lucru: viitorul va fi electrificat, dar nu toate mașinile trebuie să devină electrice peste noapte. Pentru anumite modele, mai ales cele de performanță, motorul termic încă are un rol foarte important.

În cazul GLE 63 S și GLS 63, publicul nu caută doar un SUV rapid. Caută un AMG mare, scump, sonor și puternic. Dacă îi iei V8-ul și îl înlocuiești cu o soluție foarte eficientă, dar lipsită de caracter, riști să pierzi exact motivul pentru care oamenii plătesc atât de mult.

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