„După ce vom primi feedback-ul vostru, vom duce varianta finală la vot în fața Consiliului General”

„Cum va arăta Capitala peste câțiva ani? La asta răspunde Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU)! Am finalizat-o și am pus-o în dezbatere publică. După ce vom primi feedback-ul vostru, vom duce varianta finală la vot în fața Consiliului General. Este un document extrem de important și util, care ia în calcul nevoile voastre, al cetățenilor, și care ne ajută să planificăm și gestionăm eficient proiectele și investițile făcute.

De peste 30 de ani, Bucureștiul a funcționat fără o strategie autentică de dezvoltare. Deciziile au fost luate de multe ori ad-hoc, fără planificare pe termen lung și fără un set clar de priorități.

Iar asta a dus la haos în întreg orașul. Este necesară o strategie unitară pentru a putea schimba fața orașului! Și vom începe cu zona centrală”, a transmis Primăria Municipiului București, pe Facebook.

O serie de ghiduri pentru regenerare urbană au fost elaborate ca parte a strategiei

Conform postării, ca parte a strategiei au fost elaborate o serie de ghiduri pentru regenerare urbană, care includ modele, meotodologii și concepte de intervenție de la reconfigurarea piețelor publice și a cursului Dâmboviței, la revitalizarea spațiilor gri, introducerea infrastructurii verzi urbane și revitalizarea patrimoniului cultural și istoric.

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