Șeful statului român a precizat că întrevederea dintre cei doi lideri a fost un prim pas în direcția începerii negocierilor de pace. Conform lui Nicușor Dan, eforturile depuse de liderul american urmăresc oprirea „războiului ilegal” și stabilirea unei păci durabile.

„Aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor. Ucraina trebuie să își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto.”, se arată în mesajul publicat pe X.

Nicușor Dan a menționat și că președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa luni, 18 august 2025, la Washington.

„Pentru Ucraina, este, de asemenea, esențial ca președintele Donald Trump să pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european”, a mai transmis Nicușor Dan.

Mai mult, președintele României a afirmat că țara condusă de Vladimir Putin trebuie „să se angajeze pe calea păcii”, iar bombardamentele asupra civililor și infrastructurii civile din Ucraina să înceteze.

Nicuşor Dan a mai susținut și că „poziţia noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiţionată a ostilităţilor”.

De asemenea, acesta consideră implicarea SUA drept un element decisiv: „Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță.

În cadrul Coaliției de Voință, am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunțată de președintele Donald Trump este salutară și totodată determinantă în procesul de pace.

Pentru noi rămâne esenţială menţinerea unităţii transatlantice şi a coordonarii strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”.

Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin a avut loc vineri, 15 august 2025, în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson. Totodată, Trump a afirmat joi, 14 august 2025, că există riscul ca summitul să fie un eșec.

Summitul a durat peste trei ore, iar întrevederea a inclus mai multe formate, începând cu o discuție unu la unu în limuzina liderului american și continuând cu o rundă „trei la trei”.

Din partea Rusiei au participat consilierul prezidenţial Iuri Uşakov şi ministrul de Externe Serghei Lavrov. De partea americană, delegaţia a fost formată din secretarul de Stat Marco Rubio şi trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff.

Live Text. Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska s-a încheiat. Trump spune că nu s-a ajuns încă la un acord, dar că s-au făcut „progrese importante”
