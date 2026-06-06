Cod portocaliu în mai multe județe din țară

În contextul avertizărilor meteorologice de cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii din mai multe județe din țară, inclusive din Călărași, emise de Administrația Națională de Meteorologie, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a implementat măsuri preventive pentru a gestiona eficient posibilele efecte ale acestor fenomene.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 6 iunie 2026, un cod portocaliu de vijelii pentru mai multe județe, anunțând averse care vor acumula între 20 și 30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici.

Evitați deplasările inutile în zonele afectate. Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe maluri.

Asigurați curățarea șanțurilor și rigolelor pentru a preveni acumularea apei pluviale.

În caz de vânt puternic, evitați apropierea de copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte obiecte care pot cădea.

Verificați și asigurați ferestrele, ușile și obiectele aflate în exteriorul locuinței.

Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile competențe.

Urmați întotdeauna recomandările transmise de autorități prin canalele oficiale.

În caz de urgență, sunați la numărul unic 112.

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