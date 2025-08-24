Președintele SUA a trimis o scrisoare Ucrainei, la 34 de ani de la declararea libertății față de Uniunea Sovietică, lăudând curajul țării și afirmând că Statele Unite cred în viitorul ei ca stat independent. Scrisoarea a fost publicată pe X chiar de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

În scrisoare, Trump a scris: „Poporul Ucrainei are un spirit de neclintit, iar curajul țării voastre inspiră pe mulți. În această zi importantă, să știți că Statele Unite respectă lupta voastră, onorează sacrificiile voastre și cred în viitorul vostru ca națiune independentă”.

Președintele SUA a adăugat că vrea un singur lucru: o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina. „Acum este momentul să punem capăt acestor crime fără sens. Statele Unite susțin o înțelegere negociată care să ducă la o pace durabilă și de lungă durată, care să pună capăt vărsării de sânge și să protejeze suveranitatea și demnitatea Ucrainei”, a adăugat Trump.

Zelenski i-a mulțumit președintelui SUA și le-a transmis ucrainenilor că țara este mai puternică, are respect de sine și voința de a decide singură, respingând ideea de „compromis” cu Rusia: „Aceasta este Ucraina de astăzi. Și o astfel de Ucraină nu va mai fi niciodată obligată să îndure rușinea pe care rușii o numesc «compromis». Avem nevoie de o pace justă. Viitorul nostru va fi decis doar de noi”.

Între timp, Ucraina și Rusia continuă schimburile de focuri, iar ucrainenii au atacat centrala nucleară Kursk, unde a fost avariat un transformator.

Rusia a declanșat războiul din Ucraina în februarie 2022 şi acum controlează aproximativ 20% din țara condusă de Volodimir Zelenski, inclusiv Crimeea, peninsula anexată în 2014.



Speranţele că Donald Trump va reuşi să îl convingă pe Vladimir Putin să înceteze războiul scad pe zi ce trece. Trump a recunoscut deja că Putin ar putea să refuze un acord de pace. Amintim că, pe 15 august, cei doi au negociat singuri, mai bine de trei ore, la baza militară americană din Alaska, situația războiului din Ucraina, fără ca Zelenski să fie chemat.

Ulterior, pe 18 august, Zelenski s-a dus la Washington, la chemarea lui Trump. Negocierile au durat aproximativ o oră și jumătate, dar deocamdată nu s-au făcut publice concluziile și nu se știe ce s-a stabilit. În schimb, se știe că Trump și Zelenski au discutat în Biroul Oval de la Casa Albă având în față o hartă cu România, Ucraina, Republica Moldova și Rusia.

După câteva zile, agenția Reuters a transmis condițiile puse de Putin pentru încetarea războiului: Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas din est, să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO, să rămână neutră şi să ţină trupele occidentale în afara ţării. Zelenski a refuzat să cedeze teritorii.