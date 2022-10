Doru Ana a murit în noaptea de luni spre marţi, la vârsta de 68 de ani. Cei care l-au cunoscut au numai amintiri frumoase legate de el. Carmen Tănase a mărturisit că avea o relație foarte apropiată cu colegul ei și este îndurerată de moartea acestuia.

„Știam că nu e bine. Am tot sperat că își va reveni. Mereu și-a revenit într-un mod miraculos. Mereu s-a ridicat. Mi-a fost foarte drag. Vorbeam cu el des la telefon, puneam țara la cale.

A fost un actor rar, un gen rar. E o pierdere mai mare decât ne putem imagina. O să îi ducem lipsa în timp”, a declarat Carmen Tănase, pentru Fanatik.

Cristina Ciobănașu a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare după ce a aflat de moartea lui Doru Ana. Au lucrat prima dată împreună pentru serialul „Pariu cu viața”, apoi s-au reîntâlnit la filmările pentru serialul „Fructul oprit”. Actorul a făcut parte și din distribuția serialului de la Antena 1, „Adela”.

„Ultima noastră întâlnire a fost încărcată de o emoție atât de puternică! S-a bucurat tare mult să ne revadă și am rememorat cu mult drag amintiri de pe vremea Pariu cu viața, atunci când am lucrat pentru prima oară împreună, dar pe de altă parte am simțit în ochii lui multă tristețe…

L-am strâns tare în brațe neștiind când ne vom revedea și mă bucur că totuși viața ne-a mai adus împreună încă o dată… Dumnezeu să te odihnească în pace și liniște, suflet drag”, a notat Cristina Ciobănașu.

Şi actriţa Medeea Marinescu a scris că regretă plecarea profesorului şi actorului Doru Ana. „Astăzi, unul dintre profesorii mei de la clasa de actorie a plecat într-o stea. Actorul Doru Ana. Dumnezeu să îl odihnească!”, a scris Medeea Marinescu pe pagina sa de Facebook.

Doru Ana s-a născut pe data de 28 februarie 1954, în Bucureşti. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Capitală, promoţia 1980, la clasa profesoarei Olga Tudorache. În ultima perioadă, actorul a avut mai multe probleme de sănătate.

