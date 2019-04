Mesajele vedetelor din România după incendiul de la Notre-Dame

Incendiul de la Catedrala Notre-Dame a șocat întreaga lume. Numeroase vedete din țara noastră au transmis mesaje după dezastrul din Franța.

Scriitorul Mircea Cărtărescu a scris, pe contul său de Facebook:

„Emoția oamenilor din toată lumea la incendiul de la Notre Dame arată că nu suntem post-umani, nici post-truth, ci ființe profund atașate trecutului și valorilor noastre. Ne-am întristat pretutindeni, indiferent de stupidele noastre divizări și de dihoniile noastre: credincioși și atei, creștini și musulmani, conservatori și progresiști etc. etc. etc. Când arde Notre Dame înțelegem că suntem una cu toții, fragili și fără apărare în fața forțelor distrugerii din noi și din afara noastră”.

Cântăreața Mihaela Mihai, una dintre cele mai cunoscute artiste ale generației de aur a muzicii românești, și-a amintit cănepoții săi au fost botezați la Catedrala Notre-Dame și că ea a avut privilegiul de a fi cântat acolo.

„CRUCEA ÎNSÂNGERATĂ a Patimilor Doamnei Noastre de Paris ne dă măsura timpurilor pe care le trăim.

Privesc imaginile trecând de la stupoare la refuz, apoi la mobilizare: trebuie scoase, cu orice preț, toate obiectele de valoare și adăpostite la Louvre. Și au fost evacuate.

Doare, tare. Îmi amintesc că cei trei nepoței ai mei au fost botezați acolo. Ce privilegiu am avut de a fi cântat sub acele arcade născute acum 857 de ani! Ave Maria!

Câteva ore mai târziu, TV 5 Monde încheie programul cu o concluzie iesită din natura profundă a poporului francez :

„Avem artizanii cei mai buni, din toate corpurile de meserii, capabili să reconstruiască Notre-Dame, cu fiecare detaliu al lemnului, pietrei, vitraliilor, orgii mari … Oricâți ani va dura !

Oameni si instituții din toate țările s-au mobilizat deja pentru strângerea de fonduri.

Și UNESCO a declarat astă seară că se va implica pentru a susține reconstrucția, identică în cel mai mic detaliu, a celei mai celebre catedrale din lume „

Așa cum declaram încă de acum 29 de ani când m-am întors în țară: Franța înseamnă grija pentru detaliu, din voința de a atinge perfecțiunea.

Cu „Lasă, că merge și asa!”, Notre -Dame de Paris n-ar fi fost construită acum 857 de ani.

Noi, ne-am adunat acum 100 de ani. De atunci, ne ciorovăim și ne sufocăm oamenii talentați, nu cumva să ne tragă în sus după ei!

Să luăm măsura lucrurilor si să învățăm”, a spus Mihaela Mihai.

Jurnalista Cristina Țopescu a povestit, pe contul său de socializare, despre prima vizită pe care a făcut-o la Catedrala Notre-Dame din Paris.

„Draga noastră Notre-Dame, draga noastră, ești în flăcări, te-or mai putea salva? Mă uit la tine și mă doare.

Când am ieșit din țară prima oară, la 16 ani, în vizită la mama mea (când încă nu-mi fusese interzisă orice ieșire), mama mea m-a dus la Paris. Am fost atât de fericită, că, odată întoarsă acasă, i-am scris o scrisoare de dragoste Parisului, ca și cum ar fi fost iubitul meu. Exaltări de adolescentă, ce să-i faci:).

Primul loc în care am fost când am ajuns la Paris a fost, nu se putea altfel, catedrala Notre-Dame. Am stat acolo pe o bancă vreo două ore, m-am bucurat privind-o, nu mi venea să cred că sunt acolo, lângă ea și am hrănit un porumbel șchiop. Avea o gheruță mai puțin la un picioruș. Am plâns de mama focului, maica-mea nu se mai înțelegea cu mine, plângeam de mila porumbelului, drept care l-am umflat cu firimituri dintr-o baghetă, plângeam și de emoție că sunt acolo, la Notre-Dame.

Și acum îmi vine să plâng, uitându-mă la cum se mistuie o asemenea măreție. Sunt cu tot sufletul alături de Franța, de francezi❤”.



Actrița Nuami Dinescu a comentat și ea după incendiul devastator de la Paris:

„Sincer, am mâncat cu lacrimile în gât. La știri se zice că de aici, din spate, ar fi început incendiul. Era prima data când călcam în Paris, în prima zi am mers la Notre-Dame, am stat la coadă să intrăm, la intrare m-a verificat în geantă un agent…, înalt, parcă era model. Nu am uitat nimic, dar inima mi-a rămas acolo, ca multora dintre voi…Ce pierdere, Doamne, ce pierdere…”.



Interpreta de muzică populară Olguța Berbec și partenerul ei de viață, se aflau la Catedrala Notre-Dame din Paris, în momentul în care a izbucnit incendiul. Aceștia s-au fotografiat în fața clădirii cu doar câteva minute înainte de dezastru.

Un incendiu violent a izbucnit luni seară la Catedrala Notre-Dame din Paris, cel mai vizitat monument istoric din Europa. Flăcări imense au cuprins monumentul istoric, iar acoperișul clădirii s-a prăbușit. Dezastrul a șocat întreaga lume.

