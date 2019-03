”Sunt îngrozit să aflu de teribilele atacuri din ChristChurch, Noua Zeelandă. Condamn cu fermitate acest act de teroare împotriva oamenilor nevinovaţi. Crimele de violenţă extremă şi de ură nu pot fi scuzate. Condoleanţe celor care şi-au pierdut familia şi prietenii!”, a scris preşedintele Klaus Iohannis, pe Twitter, în limba engleză.

Appalled to learn about the terrible attacks in #ChristChurch, #NewZealand. I strongly condemn this act of terror against innocent people. Extreme violence and hate crime are inexcusable. Condolences to those who have lost family and friends!

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) March 15, 2019