Mesajul lui Luca Niculescu după discuțiile cu PSD, PNL și UDMR. Premierul desemnat a tras concluzia primei zile de negocieri

Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis joi seară, 8 octombrie, pe Facebook, că a fost „întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluții care sa deblocheze criza politică și economică” de către PSD, PNL și UDMR.

„Am avut discuții bune și foarte concrete, cu liderii PSD, PNL și UDMR, despre lucrurile care contează pentru noi toți, românii. Am vorbit despre liniile principale din viitorul program de guvernare. Am abordat împreună problemele legate de sănătate, agricultură, administrație locală și dureroasele inegalități sociale din România. Mă bucur că am fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluții care sa deblocheze criza politică și economică. Deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă”, a afirmat Luca Niculescu.

Și a continuat: „Am intrat în prima fază a discuțiilor. Am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am întâlnit azi. Și am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării: toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat”.

El a explicat că are misiunea de a selecta cele mai bune propuneri primite și să le integreze în programul lui de guvernare: „Rolul meu și al colegilor cu care lucrez este să luăm cele mai bune idei și să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum”.

„Luni, urmează consultările cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare. Vom continua dialogul și am încredere că, de această dată, ajungem la un rezultat bun pentru România”, a conchis Luca Niculescu.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE.