Mesajul ministrului Justiției pentru familia lui Ionuț Gologan

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, le-a transmis părinților lui Ionuț Gologan, românul condamnat la moarte în Malaezia, să mai aibă o speranță, în privința unei viitoare soluții în acest caz.

”Dacă ar fi dorința mea, alta ar fi situația. Le transmit să aibă o speranță, un optimist moderat. Am reușit să stabilim relații de cooperare juridică între România și Malaezia, care până joi nu au existat. Am discutat cu procurorul general și ministrul de Justiție pentru încheierea unor tratate. Vor veni niște experți de acolo în România și vom negocia niște tratate, despre extrădare și transferul persoanelor condamnate. Dacă cei doi vor primi pedeapsa, dar să nu fie capitală, vor putea fi aduși în țară să execute pedeapsa pe viață, dar scapă de temerea execuției capitale. În privința lui Gologan, lucrurile mai avansate, dar nu înseamnă că nu e soluție. El e condamnat, a făcut cerere de grațiere și i-a fost respinsă. Asta nu înseamnă că nu poate reveni la o nouă solicitare. Am vorbit și cu avocatul celor trei români”, a spus ministrul Tudorel Toader, miercuri, la Antena 3.

”Avem 3 români condamnați la moarte în Malaezia. După 7 ani, un român a fost eliberat. Ionuț Gologan condamnat definitiv la moarte, a făcut cerere de grațiere, i-a fost respinsă. Alți doi români, în alt penitenciar, condamnați la moarte, au făcut recurs, așteaptă să fie judecați de curtea supremă”, a mai spus Toader.

Ministrul Justiției l-a vizitat pe Ionuț Gologan în „Închisoarea Iadului” din Malaezia.