Eddie Goldenberg, manager la compania tech Nvidia, a început mesajul său într-un mod aparent șocant: „Avinatan Or, sper că ai o scuză bună pentru că nu ai fost la birou în ultimele 738 de zile”. Însă continuarea mesajului a fost plină de căldură și sinceritate, provocând lacrimi de bucurie multora.

Avinatan Or, inginer la Nvidia, a fost ținut ostatic de Hamas timp de 738 de zile. El a fost răpit pe 7 octombrie 2023 de pe terenul festivalului de muzică Nova și dus în Gaza.

După aproape doi ani de captivitate, Avinatan Or a fost în sfârșit eliberat, reîntâlnindu-se cu iubita sa Noa Argamani, care fusese salvată în iunie 2024.

Avinatan Or și Noa Argamani. Foto; Hepta

În mesajul său, Goldenberg a dezvăluit că șeful departamentului de resurse umane din Israel al Nvidia trimitea săptămânal un e-mail tuturor angajaților, menționând numărul de zile de captivitate ale lui Avinatan.

Este extraordinar că te-ai întors, în sfârșit, acasă, acolo unde te așteptau incredibila ta iubită și părinții tăi minunați.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Chiar și CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, amintea de situația lui Avinatan în fiecare întâlnire trimestrială internă cu 40.000 de angajați.

Avinatan va avea nevoie de timp pentru a se readapta la viața normală. Mulți ostatici eliberați sunt epuizați fizic și psihic, necesitând îngrijiri speciale pentru a se reobișnui cu libertatea și lumina.

Goldenberg a încheiat mesajul său cu o notă pozitivă, menționând creșterea spectaculoasă a acțiunilor Nvidia în ultimii doi ani, de care va beneficia și Avinatan ca angajat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE