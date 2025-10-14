- Armata israeliană a publicat imagini emoționante ale reîntâlnirii celor doi. Noa fusese eliberată în iunie 2024, așteptând de atunci întoarcerea lui Avinatan. Povestea lor de dragoste a supraviețuit iadului Hamas, oferind speranță în ciuda suferinței îndurate.
După 738 de zile de captivitate, Avinatan Or și Noa Argamani s-au reunit, în sfârșit. Cuplul israelian a fost răpit de Hamas de la festivalul de muzică Nova, pe 7 octombrie 2023, și ținut separat în Gaza.
Noa a fost eliberată în iunie 2024, în timp ce Avinatan a scăpat de iad luni, în cadrul acordului de schimb de prizonieri.
Momentul reîntâlnirii a fost emoționant. Armata israeliană a publicat fotografii cu cei doi îmbrățișându-se și sărutându-se după 2 ani de separare. „O iubire mai puternică decât iadul Hamas”, a scris un comentator.
Noa Argamani and Avinatan Or are reunited at last ❤️ pic.twitter.com/Gw4M3x9Mk4— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025
Noa a trăit 8 luni de coșmar în captivitate. Ea a fost răpită pe o motocicletă, într-un videoclip de propagandă distribuit de teroriști. A fost ținută sub pază de familii din Gaza, trăind în frică constantă pentru viața ei.
Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza.— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 7, 2023
Noa is held hostage by Hamas.
She could be your daughter, sister, friend.#BringBackOurFamily pic.twitter.com/gi2AStVdTQ
După eliberarea din iunie 2024, Noa a aflat că mama ei murise de cancer. Cu toate acestea, ea a continuat să lupte neobosit pentru eliberarea lui Avinatan.
„Până când Avinatan se va întoarce, inima mea este în captivitate”, a scris Noa, pe Instagram.
Luni întregi, nimeni nu a știut dacă Avinatan mai era în viață. Abia în primăvara lui 2025, familia lui a aflat că supraviețuise.
Într-un interviu recent, pentru Yedioth Ahronoth, Noa vorbea despre singurătatea resimțită fără mama și iubitul ei.
Luni, coșmarul s-a încheiat pentru Avinatan și Noa. El poate începe procesul de vindecare alături de femeia care l-a așteptat cu atâta dragoste.
