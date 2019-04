Mesajul tânărului care l-a înfruntat pe Liviu Dragnea la Suceava: „Să fie unitate între noi cei care ne-am săturat şi să ieşim la vot”

Ştefan Petrencic a afirmat, într-un interviu pentru stirisuceava.net, că a fost unul dintre cei care au votat cu PSD, însă și-a dat seama că partidul nu are să facă niciodată ce a promit.

„Să ştiţi că şi eu am votat cu PSD-ul, dar mi-am dat seama că nu o să facă niciodată ceea ce promit. Eu i-am spus lui Dragnea ce m-a durut pe mine. La noi în comună, de exemplu, nu s-a turnat o palmă de asfalt de zeci de ani, de la Revoluţie. Nu avem locuri de muncă şi suntem nevoiţi să plecăm cu toţii să muncim pe afară. Sunt tinichigiu auto şi am muncit în ultimii ani prin Germania şi Anglia”, a declarat el.

Ştefan Petrencic a afirmat că va face plângere penală împotriva celor care l-au lovit la Suceava, mărturisind că nu recurge la instanță pentru bani.

„Eu nu am nevoie de bani. Le-am spus tuturor celor care mă sună să mă întrebe ce am nevoie. Am bani pentru că am muncit din greu pe afară. Vreau însă ca oamenii să priceapă că un singur om, oricât curaj ar avea, nu poate schimba un regim întreg. Trebuie să ne unim, să fie unitate între noi cei care ne-am săturat şi să ieşim la vot”, a explicat el.

Săptămâna trecută, în timpul discursului de la Suceava, liderul PSD Liviu Dragnea a fost întrerupt de un bărbat, Ștefan Petrencic, care i-a spus că PSD nu a făcut nimic.

„Gândiți-vă… zeci de ani de zile cum nu s-au interesat de satul românesc! Ce am făcut noi?”, a spus Dragnea, de la tribună.

O persoană din public i-a răspuns: „Nimic!”.

Liviu Dragnea a intervenit imediat, vizibil nervos: „Nimic ești tu, ți-o spun direct! Ai răbdare să-ți spun ce am făcut noi, mincinosule! Am mărit salariile la medici, așa cum n-au fost niciodată în România…”.

Tânărul care l-a apostrofat pe Liviu Dragnea în timpul mitingului de la Suceava de joi a fost scos din mulțime după schimbul de replici cu liderul PSD. Bărbatul a fost bruscat de câteva persoane.

