Ana Morodan, mesaj pentru tineri, după ce a fost prinsă la volan sub influența unor substanțe interzise, cu permisul suspendat. „Nu faceți ca mine”

„Pentru copiii și tinerii care mă urmăresc și care visează să fie și ei influenceri. Nu faceți ca mine. Să nu vă credeți mai puternici decât viața, să nu vă lăsați seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta”, își începe Ana Morodan, supranumită și „contesa digitală” mesajul.

Ea recunoaște apoi că a greșit, „Îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoscătoare că n-am făcut și mai mult rău”.

„Nu am consumat și nu folosesc droguri”

Ana Morodan a fost reținută, marți, după ce a fost oprită de două ori în trafic la interval de câteva ore. Prima oară, în jurul orei 16.00, ea nu a oprit la semnalul polițiștilor și a lovit două mașini. I s-a reținut permisul, în urma acestui incident.

A doua oară, în jurul orei 22.00, ea a fost oprită din nou, fiind testată pentru consum de droguri și alcool.

„Polițiștii au procedat la testarea cu aparatul Alcooltest, care a indicat o valoare de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma testării preliminare cu aparatul DrugTest, a relevat prezența în organism a substanțelor psihoactive”, a anunțat Poliția, într-un comunicat.

Miercuri seară, Ana Morodan a fost eliberată sub control judiciar, pe numele ei fiind deschis un dosar pentru trei infracțiuni: conducere cu permisul suspendat, consum de substanțe stupefiante interzise și refuzul recoltării de probe biologice.

În fața jurnaliștilor, Ana Morodan a negat că a consumat droguri, afirmând că „singura greșeală” a fost că a condus cu permisul suspendat.

„Într-adevăr am făcut o greșeală și am condus fără carnet, lucru pe care nu vreau să-l transmit și să-l influențez asupra nimănui. Legat de droguri, nu am consumat și nu folosesc niciodată droguri. Am o rețetă de la medic care conține Benzotamină și atât”, a declarat Ana Morodan.

