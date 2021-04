Mesajul transmis de prima persoană din lume vaccinată anti-COVID-19

„Le spun tuturor să meargă şi să se vaccineze pentru că este într-adevăr este cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată. Sper ca toată lumea să se prezinte”, a spus femeia într-o convorbire cu directorul executiv al Serviciului Naţional de Sănătate din Anglia (NHS), Simon Stevens, şi cu personal medical printr-un apel pe Zoom.

„Nu simţi nicio durere (la vaccinare). Mă simt doar cu adevărat onorată că am făcut acest lucru, că am fost prima şi că am pus lucrurile în mişcare”, a mai spus Margaret Keenan, care a primit primul său vaccin Pfizer/BioNTech în decembrie 2020 şi este în prezent vaccinată cu ambele doze.

Directorul executiv al Serviciului Naţional de Sănătate din Anglia (NHS), Simon Stevens, a adăugat că serviciul de sănătate a raportat un număr record de pacienţi care s-au prezentat pentru a doua doză de AstraZeneca.

Declaraţia lui survine după ce cazuri rare de cheaguri de sânge au fost raportate la persoane care au primit serul de la AstraZeneca.

Comitetul ştiinţific care supraveghează campania de vaccinare anti-COVID din Regatul Unit a recomandat să se limiteze utilizarea vaccinului AstraZeneca la persoanele cu vârsta peste 30 de ani, atunci când acest lucru este posibil, însă a precizat că nu există suficiente date care să arate că cheagurile de sânge au apărut ca urmare a vaccinării cu acest ser.

Peste 33 de milioane de persoane din Marea Britanie au primit prima lor doză de vaccin anti-COVID19, în timp ce peste 10,7 milioane au primit ambele doze.

