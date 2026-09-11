Alina Pușcău trece prin cea mai dificilă perioadă din viața ei. Vedeta are cancer la sân și urmează un tratament dureros în America. Mama ei îi este acum alături, pentru că femeia a ajuns alături de fiica ei, pentru a o susține în lupta cruntă cu boala nemiloasă.

Fostul model a postat imagini emoționante din aeroport, cu cea care i-a dat viață. Copleșită de emoții, vedeta și-a întâmpinat mama cu lacrimi în ochi. Fosta concurentă de la Asia Express, sezonul 8, a început deja tratamentul pentru cancer, iar sesiunile devin din ce în ce mai dificile.

Alina le-a povestit urmăritorilor despre momentele grele prin care trece, dar și despre puterea pe care o găsește pentru a merge mai departe.

Mama Alinei Pușcău a ajuns în America

Recent, Alina a avut parte de o revedere emoționantă. Mama sa a călătorit până în America pentru a-i fi alături în această perioadă dificilă. Fosta concurentă de la Asia Express a surprins momentul într-un video pe care l-a postat în mediul virtual.

În imaginile emoționante, Alina își așteaptă mama la aeroport. În momentul în care se văd, femeia aleargă spre fiica sa și o ia în brațe. Revederea dintre cele două a fost una încărcată de emoție, iar imaginile au ajuns rapid la comunitatea Alinei, care i-a transmis numeroase mesaje de încurajare.

Alături de mama sa a venit și buna ei prietenă, Oana Toader, care i-a adus Alinei mai multe obiecte cu o puternică încărcătură spirituală: o Biblie, o brățară sfințită, două iconițe cu Maica Domnului și mir.

Alina Pușcău suportă cu greu tratamentul

„După ce fac chimioterapie local, 10 zile nu sunt om, 10 zile sunt… Acum trei zile am fost la spital, m-am internat pentru că a trebuit să-mi bage medicamente foarte puternice că nu mai puteam, am foarte multă presiune în cap și în corp, din cauza la tratament. Tratamentul e mai puternic decât ce au în România și peste tot.