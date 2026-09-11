Brandul Carrefour se pregătește să dispară definitiv de pe magazinele din România, urmând să fie înlocuit cu o nouă identitate vizuală. Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii grupului Dedeman, care au finalizat preluarea integrală a operațiunilor locale ale grupului francez de retail, au demarat deja demersurile pentru transformarea rețelei, iar primele schimbări pe fațadele magazinelor vor fi vizibile începând cu anul 2027, conform Profit.ro.

Pentru pregătirea noului concept, Pavăl Holding a contractat o importantă agenție specializată în consultanță și design de brand de pe piața locală, conform sursei citate.

Deși denumirea oficială care va înlocui sigla Carrefour nu a fost încă comunicată, dispariția brandului francez se va realiza treptat, după ce acționarii au menținut temporar marca pe magazine pentru a asigura o tranziție lină pentru clienți.

După ce brandul va fi ales, schimbarea va fi efectuată anul viitor, în 2027.

KORRA, numele surpriză aflat deja în portofoliul antreprenorilor

Un indiciu important privind direcția în care s-ar putea îndrepta rebrandingul rețelei este reprezentat de o marcă aflată deja în proprietatea noilor acționari.

Compania Dedeman SRL are înregistrată la autoritățile de proprietate intelectuală marca KORRA, clasificată inclusiv pentru activități de comerț și retail. Marca datează încă din anul 2007 și este valabilă până în iunie 2027, reprezentând o opțiune viabilă din portofoliul grupului.

Decizia de rebranding vine la scurt timp după finalizarea uneia dintre cele mai mari tranzacții din economia românească.

Pavăl Holding și grupul francez au anunțat negocieri exclusive în februarie 2026, acordul fiind evaluat la o valoare de întreprindere de 823 de milioane de euro.

Consiliul Concurenței a analizat impactul asupra pieței și a autorizat necondiționat preluarea la 23 iunie 2026, stabilind că operațiunea nu creează poziții de dominanță.

Tranzacția s-a încheiat oficial pe 30 iunie 2026 și a vizat companiile Carrefour România, Supeco Investment, Bringo Magazin și Columbus Active.

Printre companiile interesate de achiziția activelor Carrefour din România s-au numărat și Auchan, precum și Zabka, deținătorul rețelei de magazine Froo.

Extinderea fraților Pavăl de la bricolaj la retailul alimentar

Preluarea rețelei marchează o etapă strategică importantă pentru frații Pavăl, care își extind amprenta dincolo de piața de bricolaj, unde au construit liderul național Dedeman.

Prin această achiziție, cei doi antreprenori români au preluat controlul asupra unei rețele vaste, formate la momentul tranzacției din 478 de spații comerciale: 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de unități de tip discount sub brandul Supeco.

Grupul francez Carrefour intrase pe piața din România în anul 2001, odată cu deschiderea primului hipermarket din zona Militari din București.

De-a lungul celor 25 de ani de prezență locală, rețeaua s-a extins atât prin dezvoltare organică, cât și prin achiziții majore, cea mai recentă fiind integrarea celor 10 hipermarketuri și nouă magazine de proximitate Cora de la grupul Louis Delhaize, tranzacție finalizată în 2023.