Nadia Comăneci va fi jurat în sezonul 17 „Românii au talent”. Ce reacții au avut fanii după anunțul făcut de PRO TV și cine se află în prezent la masa juriului.

Nadia Comăneci va face parte din juriul sezonului 17 al emisiunii „Românii au talent”, iar anunțul a stârnit numeroase reacții în mediul online. Fanii au fost încântați de prezența fostei gimnaste, însă unii s-au întrebat dacă aceasta îi va lua locul Andrei Măruță sau al lui Carmen Tănase.

Nadia Comăneci se alătură emisiunii „Românii au talent” în sezonul 17, într-un rol care marchează prima sa participare la un astfel de format de televiziune din România.

Anunțul a fost primit cu entuziasm de o parte dintre cei care urmăresc emisiunea. Fosta gimnastă este prezentată în noul sezon drept cea care va căuta concurenți capabili să transforme talentul, curajul și ambiția într-un moment de nota 10. Conceptul face trimitere directă la performanța care a făcut-o celebră pe Nadia Comăneci: nota 10 obținută în gimnastica artistică.

„Ce bucurie să fie la masa juriului”

Pe rețelele de socializare, anunțul prezenței Nadiei Comăneci la masa juriului a adunat numeroase mesaje. Mulți dintre fani au apreciat alegerea făcută pentru noul sezon.

Printre comentariile publicate de internauți s-au numărat: „Ce bucurie să fie la masa juriului”,„Wow o mare bucurie și mândrie la masa juriului”, „Nadia Comăneci este unică”.

Un alt internaut i-a transmis fostei gimnaste un mesaj despre performanța sa: „Ai devenit un fenomen cu foarte multă muncă. Felicitări infinite și multă sănătate”.

Fanii se întreabă dacă pleacă Andra sau Carmen Tănase

În timp ce unii dintre urmăritori s-au bucurat de venirea Nadiei Comăneci, alții au încercat să afle dacă schimbarea presupune și plecarea unuia dintre jurații actuali. „Pleacă Andra?”, a întrebat un internaut. O altă persoană a scris: „Cumva în locul Andrei?”

Au existat și comentarii în care era menționată Carmen Tănase: „Mă uit la comentarii, dar totuși cred că în locul doamnei Carmen. Ar fi păcat...”.

Momentan, masa juriului „Românii au talent” este formată din Andra Măruță, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Carmen Tănase. Prezența Nadiei Comăneci în sezonul 17 aduce, astfel, întrebări din partea publicului cu privire la formula finală a juriului.

Nadia Comăneci: „Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România”

Nadia Comăneci a vorbit despre noul rol și despre motivele pentru care a acceptat să facă parte din „Românii au talent”. Fosta gimnastă spune că își dorește să îi vadă de aproape pe cei care își urmează visul, cunoscând la rândul ei emoțiile unei competiții urmărite de milioane de oameni.