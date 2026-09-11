Generalul-locotenent Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite din Armata Română, a fost găsit mort vineri la reședința sa din Păulești, județul Prahova.

În vârstă de 61 de ani, bărbatul era împușcat în cap, iar lângă trupul său a fost descoperit un pistol deținut legal, relatează Adevărul. Soția sa a alertat autoritățile după ce acesta ar fi plecat de acasă în timpul nopții și nu a mai răspuns la telefon. Echipajele medicale și de poliție sosite la fața locului au constatat decesul.

„În cursul nopții, în jurul orei 01:24, polițiștii au fost sesizați de o altă femeie de 60 de ani, care a relatat faptul că soțul său, cunoscut ca deținător legal de armă, ar fi plecat de la domiciliu având asupra sa un pistol.

Polițiștii au dispus de îndată măsuri pentru identificarea și localizarea bărbatului, precum și pentru prevenirea oricărui pericol la adresa acestuia sau a altor persoane”, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov.

Generalul Dorin Ioniță avea două locuințe, una în Ilfov și una în Păulești, județul Prahova. Potrivit surselor Libertatea, cel care l-ar fi găsit mort ar fi fost cumnatul său, iar în prezent nu există suspiciuni privind o tentativă de omor în cazul acestuia.

Generalul Ioniță figura în Registrul Național al Armelor ca deținător al unui pistol Glock. Momentan, anchetatorii urmează să stabilească circumstanțele și ora la care s-a produs tragedia.

„În dimineața acestei zile, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a fost informat cu privire la faptul că persoana de 61 de ani a fost găsită decedată de către o rudă, într-un imobil dintr-o comună, din județul Prahova.

Cercetările sunt desfășurate de polițiști, sub supravegherea unui unității de parchet competente, pentru stabilirea pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care a avut loc evenimentul”, a mai precizat IPJ Ilfov.

Dorin Ioniță a fost unul dintre cei mai cunoscuți ofițeri ai Armatei Române, implicat în misiuni internaționale și în conducerea unor structuri militare esențiale. Autoritățile continuă cercetările pentru a clarifica circumstanțele morții generalului Dorin Ioniță. Ancheta va stabili dacă este vorba despre un act intenționat sau accidental.