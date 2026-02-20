Acesta ar urma să includă Meta AI și funcții de monitorizare a sănătății. Potrivit Engadget, Meta a lucrat la un smartwatch încă din 2021, utilizând o versiune open-source de Android.

Un smartwatch cu camera foto detașabilă?

Se vehicula că dispozitivul ar fi avut o cameră detașabilă, iar o altă variantă ar fi fost echipată cu până la trei camere.

Totuși, în 2022, proiectul a fost pus în așteptare, deoarece compania și-a redirecționat atenția spre alte device-uri purtabile.

Decizia de a suspenda proiectul smartwatch a venit ca parte a reducerilor bugetare din divizia Reality Labs. În ianuarie 2022, Meta a concediat peste 1.000 de angajați din această divizie, care genera pierderi financiare.

Focusul Meta e pe ochelarii smart

Mark Zuckerberg a declarat la acea vreme că investițiile se vor concentra „pe ochelari și wearables”. În prezent, Meta produce headset-uri de realitate virtuală și ochelari inteligenți, cum ar fi Ray-Ban Meta, populari în SUA și nu numai.

Compania are în dezvoltare patru modele de ochelari de realitate augmentată și mixtă, însă lansarea următorului device de realitate mixtă, numit „Phoenix”, a fost amânată până la începutul anului 2027, conform sursei citate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE