De ce s-a mutat fenomenul din Polonia în Cehia

Fenomenul înmatriculării vehiculelor în străinătate, pentru a obține polițe de asigurare mai ieftine pare să fi găsit o nouă destinație. După Bulgaria și, mai recent, Polonia, atenția unor agenții care promovează astfel de servicii s-a mutat către Cehia.

Pe rețelele sociale au apărut tot mai multe anunțuri care promit costuri extrem de reduse pentru utilizarea unui vehicul înmatriculat în străinătate: fără taxe locale, fără costuri de inspecție tehnică și cu polițe de răspundere civilă auto care ar putea ajunge la aproximativ 350 de euro pe an, comparativ cu sume de peste 2.000 de euro plătite de unii șoferi din sudul Italiei.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, schimbarea nu este rezultatul unei strategii comerciale, ci al intensificării controalelor desfășurate de autoritățile poloneze.

În noiembrie 2025, publicații din Polonia au semnalat numărul mare de vehicule cu numere poloneze care circulau în Napoli. Camera Poloneză a Asigurărilor a susținut că fenomenul contribuia la majorarea costurilor polițelor pentru cetățenii polonezi. În martie 2026, autoritățile poloneze au destructurat o rețea suspectată că elibera inspecții tehnice false pentru vehicule care nu părăsiseră niciodată Italia.

Ancheta a vizat peste 1.500 de verificări tehnice considerate suspecte.

Cum funcționează sistemul

Mecanismul utilizat este prezentat drept o formă de închiriere pe termen lung.

Procedura presupune mai multe etape:

  1. Proprietarul transferă oficial vehiculul unei companii de închirieri din străinătate.
  2. Ulterior, aceeași persoană încheie un contract de închiriere pentru a continua să folosească mașina.
  3. Vehiculul este înscris în registrele specifice destinate autovehiculelor străine utilizate pe termen lung.

În teorie, taxele, asigurările și alte obligații administrative revin companiei străine, iar utilizatorul plătește o sumă fixă.

Șoferii pot pierde dreptul de proprietate asupra mașinii

Specialiștii avertizează, însă, că economia aparentă poate ascunde probleme serioase. Prin semnarea contractului, proprietarul renunță juridic la vehicul. Acesta nu mai poate decide liber vânzarea mașinii și nici nu mai este titularul bunului. În multe cazuri, ofertele prezentate online drept „vânzări” de vehicule cu numere străine reprezintă, în realitate, transferuri ale unor contracte de închiriere.

O altă problemă semnalată este legată de inspecțiile tehnice și procedurile de înmatriculare. Potrivit investigațiilor desfășurate în Polonia, unele vehicule ar fi fost declarate verificate tehnic fără să se afle efectiv pe teritoriul țării respective.

Probleme în cazul accidentelor

Riscurile devin și mai mari în situația producerii unui accident. Dacă vehiculul este implicat într-un incident pentru care altcineva este responsabil, despăgubirea poate fi acordată proprietarului legal al mașinii, adică firmei de închiriere, nu utilizatorului care conduce în mod obișnuit vehiculul.

Există și riscul ca firma străină să își înceteze activitatea sau să dispară. Într-un asemenea scenariu, utilizatorul se poate trezi fără posibilitatea de a vinde, asigura sau utiliza legal mașina.

Cea mai gravă situație apare atunci când operatorul care oferă serviciul nu încheie efectiv o poliță de asigurare valabilă.

În cazul producerii unui accident cu victime sau pagube importante, șoferul ar putea fi obligat să suporte personal despăgubiri foarte mari, care pot ajunge la sute de mii de euro.

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