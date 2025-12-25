Din anii ’60, în orașul Nagaoka, Japonia, a fost implementat un sistem numit „shosetsu”. Acest sistem utilizează aspersoare instalate sub asfalt, relatează portalul de știri italian Every Eye.it.

Acestea sunt activate automat atunci când începe să ningă, pulverizând apă caldă colectată din ploi sau din surse termale. Astfel, zăpada este topită rapid, prevenind formarea gheții și aglomerațiile rutiere. După succesul în Nagaoka, metoda s-a extins și în alte regiuni din Japonia, devenind o practică comună în întreaga țară.

Majoritatea șoferilor se confruntă cu dificultăți în a conduce pe drumuri acoperite de zăpadă. De obicei, în alte țări se folosesc pluguri de zăpadă pentru curățarea drumurilor. Totuși, sistemul japonez se remarcă prin eficiența sa, folosind resurse naturale precum apa de ploaie și izvoarele termale, foarte răspândite în Japonia.

In Giappone usano irrigatori che spruzzano acqua sotterranea calda per sciogliere la neve sulle strade. pic.twitter.com/yjN6e7moMq — ANTONIO (@blusewillis2) September 29, 2023

Shosetsu elimină astfel necesitatea utilajelor greoaie și a altor metode costisitoare.

Un aspect unic al acestui sistem este utilizarea apei calde. Dacă s-ar folosi apă rece, ar exista riscul formării periculoaselor straturi de gheață. Aceasta este una dintre principalele cauze pentru care metoda nu a fost adoptată pe scară largă în alte țări. Izvoarele termale, esențiale pentru funcționarea sistemului, nu sunt prezente peste tot.

Cu toate acestea, există posibilitatea de a pompa apă încălzită artificial, deși aceasta ar implica costuri financiare și energetice mai mari.

Chiar și cu aceste provocări, metoda „shosetsu” rămâne o soluție remarcabil de simplă și eficientă pentru combaterea problemelor cauzate de zăpadă pe drumuri, fiind un exemplu de inovație practică și sustenabilă din Japonia.

