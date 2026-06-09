Metrorex vrea să angajeze servicii de pază

Metrorex a demarat o procedură de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de pază în cadrul rețelei de metrou din București. Licitația a fost publicată pe platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și vizează încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 36 de luni.

Potrivit documentației de atribuire, valoarea estimată a contractului este de 250.948.368 de lei fără TVA. În secțiunea „Obiectivul achiziției” este precizat că procedura poartă denumirea „Servicii de pază la METROREX S.A., acord-cadru pe o perioadă de 36 de luni”.

Acordul-cadru se numără printre cele mai importante contracte pentru servicii de securitate lansate de Metrorex în ultimii ani. Procedura este deschisă pentru asigurarea pazei tuturor obiectivelor companiei de transport subteran, autoritatea contractantă subliniind necesitatea menținerii unui nivel ridicat de siguranță în rețeaua de metrou a Capitalei.

Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele interesate

Licitația se desfășoară prin procedură deschisă, iar operatorii economici interesați trebuie să demonstreze experiență în domeniu.

Conform cerințelor, participanții trebuie să facă dovada că au derulat, în ultimii trei ani, contracte similare în valoare cumulată de minimum 30 de milioane de lei pentru servicii de pază.

Companiile trebuie să prezinte sisteme de management al calității și mediului conforme standardelor ISO și să depună Documentul Unic de Achiziție European (DUAE) completat pentru ofertant, subcontractanți, terți susținători și asociați, potrivit b365.ro. Documentele justificative vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc după finalizarea evaluării.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor

Potrivit documentației publicate în SEAP, lipsa DUAE conduce la respingerea automată a ofertei.

Lista completă a documentelor și obligațiilor care trebuie îndeplinite de participanți este disponibilă în anunțul de participare publicat de Metrorex.

Companiile interesate pot depune oferte până la data de 14 iulie 2026, urmând ca ulterior autoritatea contractantă să anunțe rezultatul evaluării.

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