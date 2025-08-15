Noul prag al capitalului social va îngreuna startul în afaceri și va descuraja micii antreprenori, afectând segmentul esențial pentru economia României, avertizează o comunitate cu peste 60.000 de membri.



„Creșterea capitalului social la 8.000 de lei schimbă fundamental pragul de intrare în antreprenoriat. Într-o țară în care mulți antreprenori pornesc cu resurse minime și compensează prin creativitate și adaptabilitate, această măsură poate descuraja exact segmentul de care economia are cea mai mare nevoie: oamenii cu idei bune, dar cu bugete mici”, a spus Mona Bardos, consultant de business și fondator Monasi Cursuri și Consultanță și creator al comunității Grupul micilor antreprenori din România.

Cerința de 8.000 lei ca capital social blochează fonduri ce ar putea fi folosite pentru dezvoltarea afacerii și este considerată disproporționată față de costurile reale, mai ales pentru servicii și freelanceri, spune Mona Bardos.



Guvernul invocă responsabilizarea antreprenorilor, dar măsura va afecta startup-urile, propunând în schimb stabilitate, educație antreprenorială și acces la finanțare, susține specialista.

Anunțul privind creșterea capitalului social minim, din 2026, a stârnit reacții puternice în rândul micilor antreprenori.

„De ce să ne oblige? Statul ar trebui să fie mâna invizibilă care ajută ca lucrurile să se întâmple mai ușor. Acum e mâna vizibilă care îi încurcă fix pe cei mici”, spune Ioana, membră în comunitatea Grupul micilor antreprenori din România.

Alții o văd ca pe o măsură necesară pentru responsabilizarea mediului de afaceri. „Nu înțeleg de unde atâta indignare. Statul nu îți ia nimic, te obligă să ai niște bani când înființezi o firmă. Pentru România, unde se deschid și se închid firme pe tot felul de motive, dar mai puțin pentru a aduce valoare în piață, cred că e o măsură bună”, consideră Radu.

„E urât din partea lor să impună un capital social de 8.000 lei, dar aceia nu sunt bani blocați. Pot fi folosiți în interesul firmei. Oricum, eu sunt foarte aproape să îmi migrez afacerea în altă țară mai prietenoasă”, spune Ștefan.

