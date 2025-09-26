Gigantul software american a anunțat joi că a găsit dovezi care susțin elementele unei investigații media ce susținea că Ministerul Apărării din Israel a stocat date de supraveghere în masă pe serverele sale.

Brad Smith, vicepreședinte și președinte Microsoft, a declarat: „Am informat Israelul despre decizia noastră de a înceta și dezactiva anumite abonamente, inclusiv utilizarea unor servicii și tehnologii specifice de stocare în cloud și AI”.

Decizia Microsoft vine în contextul înrăutățirii condițiilor umanitare din Gaza sub asaltul Israelului.

Israelul se află într-un război de aproape doi ani în Gaza, ca urmare a atacului Hamas din 7 octombrie 2023. Conduita sa în conflict a atras tot mai multe condamnări internaționale.

Rapoartele media, inclusiv cele din The Guardian, au afirmat că Unitatea 8200 a Israelului a folosit serviciul cloud Azure al Microsoft pentru a stoca date din apeluri telefonice obținute prin „supraveghere în masă” în Gaza și Cisiordania ocupată.

Critici din partea angajaților Microsoft

Microsoft și alte companii globale s-au confruntat cu un val de presiuni publice și critici din partea angajaților cu privire la relațiile cu Israelul.

Un grup de angajați actuali și foști ai Microsoft, numit No Azure for Apartheid, a perturbat mai multe evenimente ale companiei în semn de protest.

Hossam Nasr, un organizator al grupului, a declarat că mișcarea de joi marchează prima dată când o mare companie tehnologică americană a încetat să vândă armatei israeliene de la ocuparea Gazei de către Israel.

„Cea mai mare parte a contractului Microsoft cu armata israeliană rămâne intact”, a spus Nasr. „Microsoft continuă să fie coloana vertebrală tehnologică pentru o armată care desfășoară cea mai documentată ucidere a civililor din lume.”

Israelul neagă acuzația de genocid și spune că luptă împotriva grupării militante palestiniene Hamas.

Reacții și consecințe

Microsoft a concediat la sfârșitul lunii august patru angajați implicați în mișcare care au instalat tabere în incinta companiei. Doi dintre indivizii concediați au fost implicați într-un sit-in la biroul lui Smith.

Smith a declarat angajaților într-o întâlnire recentă că decizia de a suspenda unele servicii pentru Ministerul Apărării israelian „nu afectează” activitatea companiei de „protejare a securității cibernetice a Israelului și a altor țări din Orientul Mijlociu”.

Radioul armatei israeliene a raportat că Unitatea 8200 a făcut copii de rezervă ale materialului de supraveghere în ultimele săptămâni, într-un efort de a-și păstra accesul la date.

Ministerul Apărării din Israel nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii, conform articolului din Financial Times.

Decizia Microsoft reprezintă un pas semnificativ în contextul tensiunilor din regiune și al dezbaterilor privind responsabilitatea corporativă în zonele de conflict.

