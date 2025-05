Au murit sub ochii salvatorilor, răpuși de oboseala drumului

O barcă de tip „cayuco”, cu peste 150 de persoane la bord, se afla la doar câțiva metri de mal, în momentul în care s-a produs accidentul. Potrivit autorităților spaniole, cel puțin șapte persoane au murit, patru femei adulte, o adolescentă de 16 ani și două fetițe de cinci ani.

🔴⚡️ ÚLTIMA HORA | Al menos cinco muertos y un bebé desaparecido tras volcar un cayuco al llegar al muelle de La Restinga, El Hierro, en España.



En la embarcación viajaban 180 personas procedentes de Mauritania. pic.twitter.com/RdduljN3yW — ECSaharaui (@ECSaharaui__) May 28, 2025

„Este o tragedie care pune chipuri umane pe drama migrației”, a declarat Anselmo Pestana, delegatul guvernului spaniol în Insulele Canare.

Acesta a explicat că barca a ajuns într-o stare critică după o traversare dificilă pe mare agitată, iar mulți dintre pasageri erau epuizați.

„Mulți dintre ei ajung într-o stare de înțepenire, de oboseală extremă, ceea ce face ca, atunci când cad în apă, să fie foarte dificil de salvat dacă nu sunt scoși imediat”, a spus oficialul spaniol.

Potrivit primelor indicii, barca s-a răsturnat pentru că pasagerii s-ar fi ridicat simultan, în timp ce încercau să se pregătească de debarcare.

Copii transportați de urgență la spital, salvatori în stare de șoc

Un băiețel de trei ani și o fetiță de cinci ani, aflați în stare gravă, au fost transportați cu un elicopter medical la Spitalul Universitar Nuestra Señora de Candelaria din Santa Cruz de Tenerife. Alți patru copii, care prezentau dificultăți de respirație, au fost internați la Spitalul Insular Nuestra Señora de los Reyes.

🖤 Se me arruga el alma viendo lo ocurrido en El Hierro. Mucha fuerza para la familia y amigos de las víctimas. Gracias a todos los que ayudaron a que esta tragedia no fuera a peor. pic.twitter.com/F4iu0TkGsG — Juanjo Toledo (@Juanjo_Toledo) May 28, 2025

În operațiunile de salvare au participat echipaje ale Gărzii de Coastă, membri ai unor cluburi de scafandri, localnici și chiar turiști. Joseba Landaeta, directorul clubului de scufundări El Bajón, a declarat pentru presă că „toți sunt în stare de șoc”.

Și cei de la Clubul de Scufundări La Restinga au fost implicați, însă după încheierea intervenției, „toți au plecat acasă foarte afectați”, potrivit declarațiilor făcute de angajați.

Martor: „Era un haos. Strigătele m-au trezit din somn”

Printre cei care au sărit să ajute se numără și Javier Iglesias, un antreprenor cu afaceri în zona portului.

„M-au trezit strigătele, era în jur de 9:45. Era un haos total. Am alergat cu toții: oameni din sat, polițiști, scafandri, Salvamento Marítimo… A fost o colaborare uriașă. După ce i-au scos pe mulți dintre ei, au reușit să întoarcă barca. Într-o bulă de aer din interiorul ei au mai găsit și alți oameni în viață”, a povestit el.

Durante la misión LIBE a El Hierro vimos la verdad de la #migración:



➡️ Tras 48h, los inmigrantes son trasladados a otras islas.

➡️ Las órdenes de repatriación NO se cumplen.

➡️ Acaban libres en la península.



Y justo al irnos, otro cayuco. ¿Por qué nadie nos avisó? #ECR… pic.twitter.com/DUXEgS5Bi7 — Diego Solier (@diesofer) May 28, 2025

Aceasta este prima ambarcațiune de acest tip care ajunge la El Hierro după aproape două săptămâni de liniște pe ruta atlantică a migrației. Tragedia a avut loc la doar o zi după vizita unui grup de europarlamentari, care avertizaseră că valurile de migrație vor continua în arhipelag în lunile următoare.

„Știm că acel moment este cel mai delicat din procesul de salvare. De obicei, se însoțește ambarcațiunea până în port pentru a evita transferul în larg. Este un moment foarte important”, a explicat Anselmo Pestana.

