Mesajul a apărut pe rețeaua socială după ce premierul slovac Robert Fico a fost împușcat, în mai 2024. Procurorii l-au declarat nevinovat pe cel care a postat mesajul, hotărârea fiind menținută de instanță.

Plângere pentru instigare la violență, ură sau discriminare

Judecătoria Sighetu Marmației a respins o plângere de clasare împotriva unei soluții de clasare a procurorilor formulată de Mihai Lauruc, decorat în 2022, potrivit Context.ro, de Vladimir Putin cu Medalia Pușkin „pentru activitatea fructuoasă de apropiere și îmbogățire reciprocă a culturilor popoarelor și națiunilor”.

Totul a început la sfârșitul lunii mai 2024, când Lauruc, din postura de candidat independent la Primăria Rona de Sus, județul Maramureș, a depus o plângere penală la Parchetul Judecătoriei Sighetu Marmației, reclamând că „persoane cunoscute au postat pe reţeaua de socializare Facebook mai multe postări de natură a instiga publicul şi de a incita la violenţă, ură sau discriminare, vizându-l în calitate de candidat independent la funcţia de primar al comunei Rona de Sus”.

Concret, Lauruc a reclamat că un bărbat supranumit „Couldan” a postat pe Facebook, în contextul împușcării premierul slovac Robert Fico (considerat prorus) mesajul „Să vină gloanțele și la putiniștii din România”. Lauruc a arătat în plângerea de la Parchet că s-a simțit vizat de acest mesaj și a cerut să fie luate măsuri împotriva autorului postării, acuzat și că a postat pe Facebook o fotografie modificată în care Vladimir Putin întruchipa o maimuță.

Mihai Lauruc. Foto: Agerpres

Se mândrește că este rusofil și „nu vede nimic rău în asta”

Parchetul Judecătoriei Sighetu Marmației a clasat plângerea penală formulată de Lauruc, stabilind că fapta reclamată nu există. Suporterul lui Putin din România a contestat ordonanța procurorului în instanță, arătând că „făptuitorul își lansează îndemnul public în contextul în care prim-ministrul Slovaciei, considerat şi el «putinist», a fost victima unei tentative de omor, prin împușcare, cu o armă de foc, de aici rezultând categoric că se face referire expresă la o anumită categorie de persoane numite de către instigator «putiniste»”.

„Întreaga lume civilizată, chiar şi liderii UE care nu-l simpatizează pe Preşedintele Vladimir V. Putin, au condamnat şi au calificat atacul ca fiind un act de terorism”, a mai reclamat Lauruc, care a subliniat că a declarat public că este rusofil și este „nu vede nimic rău în asta”.

În încercarea de a-l convinge pe judecător să îi admită plângerea, Lauruc a întrebat în petiție „ce s-ar fi întâmplat dacă îndemnul la împușcare ar fi vizat adepți ai fostului președinte SUA, Joe Biden, ai filantropului George Soros sau pe angajații ONG-urilor lui Soros, în locul putiniştilor?”.

„Toate autoritățile și serviciile române ar fi fost în alertă și autorul ar fi fost arestat pe loc, așa cum a fost în cazul în care la Casa memorială Elie Wiesel din Sighetu Marmaţiei a fost mâzgălit un perete exterior cu vopsea de o persoană cu afecţiuni psihice (a fost alertă de gradul zero în toată România să identifice și să aresteze autorul, toată mass-media a fost indignată)”, și-a răspuns putinistul român în plângerea către instanță.

Îl apreciază pe Putin „ca om de stat, că este un mare patriot”

În documentul către instanță, Lauruc a mai spus că a recunoscut public că este un adept al lui Putin „că îl apreciază ca om de stat, că este un mare patriot, care își iubește poporul, ţara, credința ortodoxă, respectă și susține familia tradițională”.

Lauruc s-a mai plâns că „și el îşi iubeşte ţara sa România, susține familia tradițională, credința ortodoxă și tradițiile româneşti, dar asta nu îl împiedică să nu admire și cultura rusă şi pentru asta nu trebuie să fie amenințat cu moartea”.

„Poate să nu fie de acord cu acesta, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie împuşcat!”, s-a mai plâns Lauruc în instanță. Tot acolo, rusofilul român a spus că „sunt foarte mulți români, care gândesc la fel ca el”. „Asta ar însemna că toți trebuie împuşcaţi?”, s-a mai întrebat Lauruc.

„De ce în România să fie tolerate anti-rusismul și rusofobia?”

În fine, în procesul de la Sighetu Marmației, Lauruc a mai spus că, dacă plângeri ca ale lui sunt mușamalizate, „crește probabilitatea ca astfel de infracțiuni să fie comise”, „iar autorii amenințărilor consideră că sunt protejați și se pot bucura de impunitate”.

Lauruc a comparat rusofobia cu antisemitismul. „În ultima perioadă în România sunt vânați toți cei care apreciază cultura rusă, poporul rus, sufletul rusesc, pe Preşedintele Vladimir V. Putin și tot ce este rusesc. Mai nou prin propagandă rusofobă, Federația Rusă și Președintele Putin este pe post de sperietoare. Se ştie că antisemitismul și iudeofobia sunt atitudini periculoase, care sunt sancţionate cu toată severitatea și pe bună dreptate. Atunci de ce în România să fie tolerate anti-rusismul și rusofobia? Ar trebui să ne gândim că și rusofobia poate antrena aceleași consecinţe ca și antisemitismul”, a mai arătat putinistul român în instanță.

Judecătoria a respins plângerea și a menținut ordonanța procurorului

Judecătoria Sighetu Marmației a respins plângerea împotriva soluției pronunțate de procuror, arătând că pentru o ingerință în exercitarea libertăţii de exprimare, „este necesar să se facă distincţia clară între fapte şi judecăţi de valoare”.

„În speța de față, mesajele analizate cuprind atât judecăți de valoare ale autorului, dar și afirmații factuale. Referitor la cele dintâi, judecătorul apreciază că autorul și-a materializat opinia proprie cu privire la persoanele care îl susţin pe preşedintele Putin, dar și lipsa de respect referitor la acestea, fără însă a intra pe tărâmul legii penale”, a stabilit Judecătoria Sighetu Marmației.

În aceeași decizie, care este definitivă, instanța a stabilit că mesajul „să vină gloanţele şi la putiniştii din România” nu poate fi calificat ca o instigare explicită la săvârșirea unei infracțiuni pentru că „nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de instigare publică”.

„Chiar dacă un astfel de mesaj poate fi considerat ca reprezentând o aversiune împotriva susţinătorilor preşedintelui Putin, îndemnul de a veni gloanţele asupra unor persoane fiind o sugestie violentă și periculoasă, judecătorul observă, în dezacord cu susţinerile petentului din plângere, că mesajul a fost unul generic şi nu împotriva unei persoane, ci cu referire la o situație generală, fără ca vreo persoană să fie identificată prin nume”, se arată în decizia Judecătoriei Sighetu Marmației.

În aceeași decizie, judecătorul a arătat că „îndemnul nu trebuie să fie o simplă sugestie, eventual în glumă, ci un sfat argumentat sau o instigare explicită, orientat către adoptarea de către public a hotărârii de a săvârși faptele ilicite la care s-a instigat”.

„Analizând mesajele din prezenta speţă, judecătorul de cameră preliminară apreciază că acestea nu au caracterul de a instiga sau a provoca publicul larg, chiar şi în contextul în care au apărut în mediul online, afişarea lor reprezentând mai degrabă comportamente care au avut ca scop/au vizat atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile/ofensatoare. Or, asemenea fapte nu constituie infracţiuni”, se mai reține în sentința definitivă a Judecătoriei Sighetu Marmației.

Decorat de Putin în 2022 cu medalia Pușkin

Potrivit Context.ro, Mihai Lauruc este unul dintre cei mai înrăiți putiniști din România. Potrivit sursei citate, Lauruc a participat în octombrie 2024, la Moscova, la al 8-lea Congres mondial al compatrioților ruși care trăiesc în străinătate.

Aceeași sursă arată că pe 24-25 mai anul acesta, Mihai Lauruc a participat la Conferința Regională a Compatrioților Ruși din Europa și America de Nord, la Belgrad.

A fost decorat, în 2022, de Vladimir Putin cu Medalia Pușkin „pentru activitatea fructuoasă de apropiere și îmbogățire reciprocă a culturilor popoarelor și națiunilor”. De asemenea, este cofondator al Mișcării Internaționale Rusofile și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Centrului Internațional Matița Rusinov (Matca Rutenilor).

Mihai Lauruc a fost decorat de Vladimir Putin cu Medalia Pușkin. Foto: context.ro

Context.ro mai arată că Lauruc este președintele Uniunii Rutenilor Subcarpatici din România, o organizație cu orientare prorusă, și un apropiat al Ambasadei Ruse la București de care deputatul din partea minorităţii rutene din România, Iulius Firczak, s-a delimitat, precizând că singura organizație legitimă a rutenilor este Uniunea Culturală a Rutenilor din România, pe care el o reprezintă în Parlament din 2016.

Sursa citată mai arată că la sosirea patriarhului Moscovei în România, în 2017, Mihai Lauruc l-a întâmpinat pe aeroport, alături de ambasadorul Rusiei, Valeri Kuzmin.

