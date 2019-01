Este al treilea premier PSD care părăseşte Partidul Social Democrat, de când Liviu Dragnea a devenit preşedintele formaţiunii. Au mai plecat din partid Victor Ponta şi Sorin Grindeanu.

Tudose, despre demisie: Un „ultim gest de delimitare față de acest mod de a conduce partidul și țara

„Acum 27 de ani am intrat în politică din dorința de a face ceva pentru Brăila și pentru România. 27 de ani am fost membru PSD și nu am precupețit niciun efort pentru a face bine oamenilor, pentru a onora încrederea celor ce m-au votat”, și-a început Mihai Tudose mesajul pe Facebook.

Fostul prim-ministru al României a mai scris că în cele mai grele momente prin care a trecut PSD a avut speranța că lucrurile se vor îndrepta, dar că „astăzi, această speranță a dispărut după ce în ultimul an am constatat cu tristețe că o parte din actuala echipă de conducere a partidului a înlocuit agenda publică cu agende personale”.

De asemenea, Tudose spune referitor la PSD că „orice încercare de dialog și dezbatere internă a problemelor reale ale României nu este luată în seamă și că orice încercare de democratizare a deciziilor politice este sortită eșecului”.

„Cred cu tărie că prioritățile, dezbaterile interne trebuiau să fie despre spitale și sistemul de sănătate, școli și educație, infrastructură și reformă administrativă. Despre parcursul european al României. Despre parteneriatele strategice. Și da, și despre justiție. Dar despre o justiție corectă și pentru oameni. Nu doar pentru unii oameni”, a mai scris Tudose pe rețeaua de socializare.

Mihai Tudose a anunțat că a luat decizia de a-și da demisia din PSD cu greu, dar că acest lucru este un „ultim gest de delimitare față de acest mod de a conduce partidul și țara. Dacă gestul meu va fi înțeles și va duce la îmbunătățirea lucrurilor în PSD m-aș bucura sincer…”.

La sfârșitul mesajului, Tudose anunță că va rămâne în politică, alăturându-se „unei echipe cu care împărtășește aceleași valori” – echipa PRO România.

Ponta: „Plecarea lui Mihai Tudose este și un avertisment pentru cei care încă stau cu capul plecat în fața lui Dragnea, Vâlcov, Codrin”

„Mihai Tudose este binevenit în Echipă ProRomania / experiență lui politică și guvernamentală reprezintă un mare câștig pentru proiectul nostru prin care vrem să oferim o adevărată alternativă social democrată și profesionistă la ceea ce avem azi în România! „, a scris Victor Ponta pe Facebook, la scurt timp după anunţul lui Mihai Tudore.

Ponta afirmă că înțelege foarte bine cât de delicat este acest moment pentru Tudose.

„Ca și mine a făcut politică doar în PSD / ca și mine a luptat în zeci de campanii electorale alături de mij de oameni și nu și-a imaginat vreodată că va fi obligat să plece din propria casa' din cauza unor traseisti și oportuniști care au confiscat PSD/ ca și mine s-a lăsat înșelat de câțiva indivizi care i-au jurat prietenie' și l-au înjunghiat pe la spate fără scrupule/ Sper să reușim la ProRomania să facem lucrurile bune de care electoratul are nevoie și să evităm greșelile pe care le-am făcut înpreună!”, a scris Ponta.

Victror Ponta mai spune că plecarea lui Mihai Tudose este și „un avertisment pentru cei care încă stau cu capul plecat în față lui Dragnea, Valcov, Codrin și alți indivizi de țeapă lor”.

„Grindeanu a fost exclus din PSD pentru că nu a ascultat de orienele lui Dragnea de distrugere a Justiției-Ponta a fost exclus din PSD pentru că nu a votat moțiunea de cenzură contra lui Grindeanu-Tudose a fost dat jos din funcție pentru că nu a ascultat de ordinele lui Dragnea de jefuire a economiei ! Ați rămas cu Dăncilă și Valcov! Treziți-vă”, spune Ponta.

Mihai Tudose a fost deputat PSD de Brăila şi preşedintele comisiei pentru politică economică din Camera Deputaţilor. A fost ministru al Economiei în Guvernul Grindeanu și în Guvernul Ponta. În vârstă de 50 de ani, a terminat facultatea în 1994 şi a deţinut pe rând funcţia de şef birou senatorial, în perioada 1992-1999, apoi, timp de un an, a fost jurist la SC Farex SA Brăila şi consilier judeţean, iar din 2000 până în prezent a fost deputat.

El a îndeplinit funcția de prim-ministru al României din 29 iunie 2017 până la demisia sa din data de 16 ianuarie 2018.

