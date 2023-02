În Rusia a fost amendat în mod repetat pentru afișarea publică a simbolurilor naziste, acum a devenit un „erou antifascist”. „Mihail Pitbull Turkanov a devenit Cavaler al Ordinului Curajului. Felicitări, frate!”, se transmite în postarea distribuită pe Vkontakte, variantă rusă a rețelei de socializare Facebook. Informația nu a fost confirmată de surse oficiale.

De la începutul invaziei în Ucraina, în retorica Kremlinului războiul a fost intitulat „o operațiune militară specială, de demilitarizare și denazificare”.

Agenția de știri Nexta din Belarus și jurnalistul rus de investigații Andrei Zaharov au relatat despre cazul lui Turkanov.

#Russian MMA fighter Mikhail Turkanov received the Order of Courage.



In #Russia, he was fined several times for publicly displaying Nazi symbols. This is all what you need to know about #Russia‘s „denazification”. pic.twitter.com/OPa2IVcNKi