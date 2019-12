De Eduard Apostol,

Mihai Neșu și-a găsit o nouă menire în viață! Aceea de a-și ajuta semenii care au trecut prin situații asemănătoare lui.

Fostul fotbalist a trecut prin credință de accidentul teribil din 2011 în urma căruia și-a fracturat coloana. „Sunt cel mai împlinit acum”, a mărturisit orădeanul în cel mai nou interviu acordat Libertății, cu un zâmbet prin care vrea să-și arate recunoștința pentru ceea ce trăiește în prezent.

Alină dureri

În spatele declarațiilor fostului sportiv, ajuns acum la 36 de ani, stau acțiunile de caritate pe care Mihăiță și prietenii săi le fac prin intermediul fundației ce-i poartă numele. Iar faptele bune l-au ajutat să parcurgă toate etape nefaste din viața sa, de la pierderea părinților la faptul că soția l-a părăsit.

Donațiile pe care Neșu le-a primit prin intermediul fundației le-a direcționat spre a ridica un complex de recuperare.

Mihăiță a ajuns foarte credincios, iar la biserică a întâlnit foarte multe persoane care-i susțin acțiunile. „Mulți oameni vor să ajute alți oameni, iar acest lucru mă împlinește. Vin la mine oameni care de-abia au ce pe pune pe masă sau au o situație materială ce nu le-ar permite să dea bani. „Uite, maică, ia de aici o sută de lei să ajuți oamenii, copiii!”, îmi zic. Vrem să ajutăm copiii care au probleme ca să le alinăm durerile, să-i ținem pe calea cea bună, să le dăm încredere și dorință de viață, ca să întoarcă tot binele primit”, a povestit ardeleanul.

Mihai Neșu s-a retras în lumea cărților despre viața sfinților, care l-au ajutat mult în recuperarea sa

Fostul fotbalist și prietenii săi alături de care lucrează zi de zi la Oradea

„Este o minune tot ceea ce se întâmplă zi de zi, am nevoie doar să fiu mai bun, ca să împart bucurie oamenilor din jur. Viața e plină de lucruri extraordinare, iar Dumnezeu transformă totul în bucurie. Nu pot spune că am o misiune, fiindcă unica menire a omului pe pământ este să ajungă sfânt. Nu simt problemele care le am, încerc să nu mă las condus de ele. Perioada cea mai fericită din viața mea se întâmplă acum! N-am nevoie de nimic în plus, vreau doar să fiu mai bun”, a mărturisit Neșu.

Jucătorul a achiziționat deja de anul trecut o mașină specială care îi ajută pe copiii cu probleme medicale să se deplaseze în oraș.

