Guvernul Bolojan a blocat anul acesta subvențiile pentru angajați și angajatori din programele Ministerului Muncii, afectând mii de beneficiari din Iași, inclusiv șomeri, persoane peste 45 de ani și tineri angajați. Sumele, care depășesc 10 milioane de euro, nu vor fi plătite și nu există termen pentru virarea lor.

„Anul acesta nu avem niciun leu pentru subvenții! Plătim convențiile încheiate până în septembrie 2024”, a spus Gabriela Vasilache, director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași.

„Am întrebat și noi la AJOFM și ni s-a spus că nu se știe când vor veni banii. Noi am avut și anul trecut de primit, i-am primit cu întârziere, iar anul acesta nu-i vom primi. Nici măcar nu se știe dacă îi primim la anul. Din nou am ajuns bătaia de joc a statului! Noi avem angajați din categorii defavorizate, câteva persoane care au peste 45 de ani. Ne ajutau acești bani, mai ales în acest context economic, când tot mai multe afaceri se închid; a scăzut puterea de cumpărare”, a spus un antreprenor din Iași cu afaceri în domeniul serviciilor. Guvernul Bolojan taie din bugetul destinat stimulentelor pentru angajarea persoanelor vulnerabile, afectând tineri șomeri, persoane cu handicap, absolvenți, unici întreținători de familie și șomeri de lungă durată. Subvențiile, între 1.000 și 2.500 de lei, nu vor mai fi plătite anul acesta.

