Sute de persoane protestează la București față de violența asupra femeilor

Sute de persoane au participat la marșuri în mai multe orașe din România pentru a atrage atenția asupra violenței împotriva femeilor. În peste zece orașe din România, inclusiv București, Cluj, Timișoara, Iași și Sibiu, are loc marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor”.

La București, marșul împotriva violenței asupra femeilor a început la ora 15:00, iar femeile din Capitală s-au adunat cu pancarte în Piața Universității. De la protestul din București nu au lipsit nici bărbații care susțin femeile și care vor ca ele să trăiască în siguranță.

Principalul obiectiv al protestelor a fost creșterea siguranței femeilor și combaterea violenței de gen. Participanții au purtat pancarte cu mesaje puternice, cerând acțiuni concrete pentru protejarea victimelor.

Evenimentul reunește zeci de organizații și participanți care cer Guvernului și Parlamentului măsuri urgente pentru prevenirea femicidelor și protecția victimelor. În primele luni ale anului, peste 46 de femei au fost ucise, majoritatea de parteneri actuali sau foști.

Ce solicită participanții la protestele organizate în țară împotriva violenței asupra femeilor

Participanții la marșuri au solicitat autorităților aplicarea prevederilor legislative existente și îmbunătățirea cadrului legal. Ei propun o identificare mai precisă a riscurilor la care sunt expuse victimele violenței, prin investigarea istoricului agresorilor de către organele de anchetă.

„Cerem Parlamentului să modifice legea pentru a preveni femicidele și violențele care le preced, astfel încât în toate cazurile de violență împotriva femeilor și fetelor să fie evaluat și identificat la timp riscul de către polițiști, procurori, judecători, să poată fi dispuse de îndată măsuri de protecție, iar agresorii să răspundă pentru faptele lor”, a transmis Centrul Filia.

Aceste manifestații reprezintă un apel puternic la acțiune pentru autoritățile române, subliniind necesitatea unor măsuri concrete și eficiente în combaterea violenței împotriva femeilor. Așa cum relatează News.ro, problema rămâne una de actualitate și necesită o abordare sistematică și susținută din partea tuturor actorilor sociali implicați.

Statisticile privind violența domestică în România sunt alarmante

În primele luni ale anului 2025, peste 46 de femei au fost ucise în România, majoritatea de către parteneri actuali sau foști. Aceste cifre subliniază gravitatea situației și necesitatea unor măsuri urgente.

Conform datelor prezentate de Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor, 42% dintre femeile din România au experimentat violență fizică sau abuzuri. Această statistică alarmantă evidențiază amploarea problemei la nivel național. Violența domestică a crescut semnificativ în România, iar sondajele arate date îngrijorătoare.

Inițiative legislative pentru combaterea violenței în România

În această toamnă, Parlamentul României a înființat o comisie specială numită „România fără violență“. Scopul acestei comisii este de a analiza legislația existentă și de a propune modificări pentru îmbunătățirea protecției victimelor violenței domestice și a femicidului.

Membrii comisiei subliniază importanța creării unei culturi a prevenției, susținută prin educație și servicii sociale accesibile. Ei recunosc femicidul ca fiind un fenomen social grav care necesită o abordare complexă și multidisciplinară.

