Mike Hagerty, cunoscutul actor pentru rolurile în serialele „Friends” și „Somebody, Somewhere”, a murit la vârsta de 67 de ani, pe 5 mai.

Bridget Everett, actrița care a jucat alături de Mike în serialul „Somebody, Somewhere”, a postat un mesaj trist pe contul de Instagram, în care vorbește cu mare durere despre pierderea colegului său.

„Cu mare tristețe, familia lui Michael G. Hagerty a anunțat moartea, ieri, la Los Angeles. Afost un actor foarte iubit. Dragostea lui pentru orașul natal, Chicago și familia sa, fiind pietrele de temelie ale vieții sale.

Mike, un soț devotat, a lăsat în urmă pe soția sa, Mary Kathryn, sora lui, Mary Ann Hagerty și fiica lor, Meg. La toate le va fi foarte dor de el”, a scris Bridget Everett.

„Era atât de special. Cald, amuzant, nu am întâlnit niciodată un așa om. Suntem devastați că a trecut în neființă. Mike a fost adorat de toată distribuția și echipa de la „Somebody Somewhere”. Gândurile noastre sunt la soția și familia lui”, a mai spus actrița.

Momentan, cauza morții lui Mike Hagerty nu a fost dezvăluită.

Actorul a devenit cunoscut după ce l-a interpretat pe administratorul, domnul Treeger, în serialul „Friends”. Mike Hagerty a jucat în filme precum: „Brewsters Millions”, „So I Married an Axe Murderer”, „Austin Powers: The Spy Who Shagged Me”, „Inspector Gadget”, „Rampage: The Hillside Strangler Murders” și „Thin Ice”.

