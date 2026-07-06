14 reactoare nucleare, pe trei amplasamente din Marea Britanie

Planul este dezvoltat de consorțiul SGE SMR, controlat de Michal Solowow, unul dintre cei mai bogați oameni din Polonia și fost pilot de raliuri. Compania intenționează să construiască 14 reactoare modulare mici pe trei amplasamente din Marea Britanie. Fiecare reactor va avea o putere de aproximativ 300 de megawați, iar investiția estimată pentru fiecare unitate este cuprinsă între 2,2 și 2,5 miliarde de lire sterline.

Consorțiul colaborează cu producătorul american GE Vernova și cu grupul japonez Hitachi, care dezvoltă tehnologia BWRX-300, unul dintre cele mai avansate modele de reactoare nucleare modulare mici.

Potrivit The Guardian, compania speră să obțină până anul viitor aprobările pentru cele trei amplasamente și un contract de sprijin din partea guvernului britanic, astfel încât primele reactoare să înceapă să producă energie în 2034.

Miza proiectului nu este doar alimentarea locuințelor. Consorțiul a semnat la Londra un acord de asociere care include Google Cloud și analizează investiții de până la 4,5 miliarde de lire sterline în centre de date care să folosească energia produsă de reactoarele nucleare.

The Guardian precizează însă că această investiție în centre de date reprezintă un proiect separat și nu face parte din cererea actuală pentru construirea reactoarelor.

Proiectul vine într-un moment în care guvernul britanic încearcă să extindă rapid producția de energie nucleară. Michal Solowow spune că noul cadru legislativ creat de autoritățile britanice oferă investitorilor „o cale clară către piață”.

„Sunt încrezător că vom stabili un nou standard pentru dezvoltarea energiei nucleare, combinând modelul nostru de afaceri cu tehnologia dovedită BWRX-300. Ne vom baza puternic pe lanțul de aprovizionare din Regatul Unit, iar proiectul va crea un avantaj competitiv pentru economia britanică”, a declarat omul de afaceri, citat de The Guardian.

Va concura direct cu Rolls-Royce

Dacă va primi toate aprobările necesare, consorțiul lui Solowow va intra în competiție directă cu Rolls-Royce, compania britanică selectată deja de guvern pentru dezvoltarea propriilor reactoare modulare mici. Rolls-Royce estimează că primul său reactor ar putea produce energie începând din 2032, în timp ce proiectul SGE SMR are ca obiectiv anul 2034.

Consorțiul condus de miliardarul polonez cere guvernului britanic un mecanism de sprijin similar celui folosit pentru centrala Hinkley Point C, prin care producătorul primește un preț garantat pentru energia livrată după intrarea în exploatare. Tom Greatrex, directorul executiv al Nuclear Industry Association, consideră că proiectul demonstrează că noua strategie energetică a guvernului britanic începe să atragă investiții private de amploare în sectorul nuclear.

Dacă toate etapele vor fi parcurse conform planului, cele 14 reactoare vor putea furniza energie pentru echivalentul a aproximativ 8 milioane de locuințe timp de peste 60 de ani, devenind unul dintre cele mai ambițioase proiecte private din domeniul energiei nucleare anunțate în Marea Britanie.

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