Aeronava rusească a lansat balize acustice în apropierea portavionului HMS Prince of Wales, implicat într-o misiune NATO de descurajare.

„În timp ce opera la Marea Norvegiei, în cadrul Operațiunii Firecrest, grupul aeronaval britanic, din care fac parte HMS Prince of Wales, mai multe nave, elicoptere și avioane de luptă, a fost abordat în mod repetat de un avion rus de patrulare maritimă de tip „Bear-F”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării.

Ministerul britanic a condamnat acțiunile aeronavei rusești drept „periculoase și neprofesioniste”, subliniind că avionul a zburat aproape de portavion la o altitudine joasă și a lansat balize acustice, folosite pentru detectarea submarinelor. „Avionul rusesc a fost interceptat și escortat de două avioane F-35 britanice până când a părăsit zona”, a adăugat reprezentantul ministerului.

While operating in the Norwegian Sea on Operation FIRECREST, the UK's Carrier Strike Group was approached repeatedly by a Russian 'Bear-F' maritime patrol aircraft.



The aircraft flew unnecessarily close to HMS Prince of Wales, dropped multiple sonobuoys nearby, and failed to… pic.twitter.com/LLPgwo2VXA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 6, 2026

Acest incident are loc pe fondul tensiunilor sporite între NATO și Rusia, în urma invaziei Ucrainei din februarie 2022. Alianța Nord-Atlantică a intensificat supravegherea în nordul Oceanului Atlantic și în regiunea Arctică, iar prezența aeronavelor și navelor rusești este raportată frecvent în această zonă.

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A Russian Tu-142 Bear-F Maritime Patrol Aircraft has harassed the UK Carrier Strike Group, dropping sonobuoys and flying close to HMS Prince of Wales.



UKCSG currently supporting NATO Air Policing off Iceland.



(Src: https://t.co/RTSpCFJrsb) pic.twitter.com/pnCSBopJq0 — UK Forces Tracker (@UKForcesTracker) July 6, 2026

În februarie 2026, NATO a lansat Misiunea „Arctic Sentry”, o inițiativă menită să consolideze prezența în regiune, marcând un răspuns la activitățile militare intensificate ale Rusiei. De asemenea, în martie, avioane de vânătoare norvegiene au fost desfășurate în mai multe rânduri pentru a identifica aeronave rusești în timpul unui exercițiu NATO în Marele Nord norvegian.

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