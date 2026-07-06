O ceremonie specială în mijlocul naturii, cu o rochie tribut

Castelul din secolul al XVI-lea, amplasat în peisajul pitoresc al Siciliei, a fost decorul ales pentru momentul în care Aurora și Goffredo și-au schimbat jurămintele și verighetele. Prietena apropiată a cuplului, Sara Daniele, a fost cea care a condus ceremonia. Se spune că ea ar fi fost un liant important în povestea lor de dragoste, informează bluewin.

Potrivit Vogue Italia, Aurora a îmbrăcat o rochie spectaculoasă semnată Giorgio Armani Privé, cu broderii florale, croială tip sirenă și un decolteu în formă de inimă.

Alegerea sa nu a fost întâmplătoare, rochia fiind inspirată de cea purtată de mama sa, Michelle Hunziker, la nunta cu celebrul cântăreț Eros Ramazzotti în 1998.

„Este un omagiu adus poveștii părinților mei și pentru tot ce m-a învățat iubirea lor”, a declarat Aurora pentru Vogue Italia. Momentul în care Eros Ramazzotti și-a condus fiica la altar a emoționat profund întreaga asistență.

Eros Ramazzotti, năpădit de lacrimi când și-a condus fiica la altar

Și în timp ce toate privirile erau ațintite asupra proaspeților căsătoriți, unele dintre cele mai intense momente au fost atunci când Eros Ramazzotti, vizibil emoționat, a condus-o pe fiica sa la altar.

Eros Ramazzotti postase pe rețelele de socializare cu puțin timp înainte de ceremonie un mesaj plin de iubire: „Auri și Goffo. Într-o epocă a haosului, cu o lipsă tot mai mare de umanitate, în această lume în care suntem cu toții pierduți, în care totul devine inutil, a vedea doi tineri fericiți, empatici și îndrăgostiți… este un miracol”.

„Nu vă schimbați niciodată”, a adăugat el, „ci îmbunătățiți-vă și aduceți doar iubire în lume”, apoi a semnat cu un afectuos „Tata”.

Cuvinte pline de emoție și surprize muzicale

Un alt punct culminant al zilei a fost reprezentat de discursurile emoționante ale mamelor mirilor. Francesca Romana Malato, mama lui Goffredo, a vorbit despre bucuria pe care Aurora i-o aduce fiului său și le-a urat celor doi o viață plină de fericire.

Michelle Hunziker, la rândul său, a rememorat momente din copilăria fiicei sale și din relația cu Eros Ramazzotti, subliniind cât de profund i-a schimbat viața Aurora.

După ceremonie, invitații au sărbătorit printre livezile de citrice ale domeniului. Seara a fost deschisă de cuplu cu melodia „Where Is My Husband”. Potrivit bluewin, Aurora i-a pregătit soțului ei un dar unic: patru cântece compuse de ea, inspirate din povestea lor de dragoste.

Seara s-a încheiat memorabil cu tăierea unui tort alb cu trei etaje decorat cu cireșe proaspete și un spectaculos foc de artificii pe cerul sicilian.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE