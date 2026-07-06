Dificultăți financiare agravate de pierderi istorice

Romportmet, un port strategic pentru activitatea combinatului siderurgic Liberty Galați, se confruntă cu probleme financiare grave de mai bine de un an.

În ianuarie 2025 creditorii solicitau deja falimentul companiei, iar Chimsider SRL depusese o cerere în acest sens la Tribunalul Galați. În 2023, pierderile companiei au atins un record de 24,4 milioane de lei, iar ultimul an profitabil fusese 2020.

Situația s-a agravat în 2025, când cifra de afaceri a scăzut la 10,7 milioane de lei, față de 18,5 milioane de lei în 2024. Pierderile nete au crescut dramatic, ajungând la 33,9 milioane de lei, aproape dublu față de cele 17,9 milioane de lei raportate în 2024.

Problemele financiare au avut consecințe directe asupra angajaților. În 2025, Romportmet avea 161 de salariați, care nu își primiseră salariile de peste șase luni, potrivit datelor raportate.

Rolul strategic al portului Romportmet

Romportmet este principala poartă dunăreană a combinatului Liberty Galați, fiind responsabilă pentru recepția materiilor prime și expedierea produselor finite.

Capacitatea teoretică de manipulare anuală a portului este de 10 milioane de tone, iar operațiunile zilnice pot ajunge la 33.000 de tone, dintre care 23.000 de tone de mărfuri vrac și 10.000 de tone de produse finite.

Investiții europene în modernizare

În ciuda dificultăților financiare, Romportmet a beneficiat de un proiect european de modernizare, în valoare de 10,1 milioane de lei, prin Programul Transport 2021–2027.

Investiția a inclus achiziționarea a două încărcătoare frontale și a unui manipulator mobil, menite să îmbunătățească capacitatea de operare a mărfurilor vrac, în special cele din și către Ucraina.

Conform documentației proiectului, productivitatea zilnică era estimată să crească cu 1.000 de tone, iar volumul anual de mărfuri în relație cu Ucraina să se majoreze cu 300.000 de tone față de nivelul din 2021.

Contextul grupului Liberty în România

Problemele financiare ale Romportmet sunt parte din criza mai amplă a grupului Liberty. Încă din 2024, Liberty Galați se confrunta cu o criză de lichidități, întârzieri la plata furnizorilor și salariilor, iar alte companii din grup au fost implicate în litigii cu creditorii.

Solicitarea de concordat preventiv reprezintă o ultimă încercare pentru Romportmet de a evita insolvența și de a-și continua activitatea într-un context economic dificil.

Combinatul siderurgic Liberty Galați, cel mai mare de acest tip din România, rămâne fără cumpărător și după licitația organizată pe 19 iunie. Deși prețul de pornire a fost redus semnificativ, de la 709 milioane de euro în martie la 463 de milioane de euro, nu a fost depusă nicio ofertă concretă.





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