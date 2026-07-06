Această practică, cunoscută sub denumirea de „Shadow AI”, poate expune atât angajații, cât și companiile la riscuri juridice, disciplinare și de securitate cibernetică, informează Capital.fr.

Ce este „Shadow AI” și de ce este o practică riscantă

Deși multe companii, precum cele care aleg Microsoft Copilot, implementează soluții oficiale pentru a sprijini angajații în sarcinile zilnice, mulți preferă să utilizeze instrumente alternative, cel mai adesea neautorizate.

Potrivit unui studiu realizat de Microsoft Franța în 2026, 61% dintre angajați folosesc săptămânal AI generativ pe conturi personale, ocolind astfel sistemele oficiale ale companiilor lor.

Nicolas Gaudemet, Chief AI Officer al companiei de consultanță Onepoint, explică că „aproape 50% dintre francezi folosesc ChatGPT în fiecare lună. Evident, acești oameni sunt și angajați, deci vor accesa ChatGPT pentru diverse scopuri la locul de muncă”.

Practicile de acest tip pot părea inofensive la prima vedere, dar devin problematice atunci când informații sensibile precum contractele clienților, datele de HR sau documentele strategice sunt introduse în astfel de platforme.

Riscurile includ încălcări ale confidențialității, breșe de securitate cibernetică și posibile sancțiuni disciplinare. „Riscul depinde mai puțin de instrumentul folosit, cât de informațiile introduse în acesta”, subliniază Jean-Noël Chaintreuil, expert în aplicațiile AI pentru resurse umane.

De ce preferă companiile Microsoft Copilot

Microsoft Copilot a devenit standardul în multe organizații datorită integrării sale perfecte cu suita Office, folosită deja la scară largă.

„Microsoft are o prezență puternică în companii datorită pachetului Office. Copilot este un punct de intrare natural, deoarece se integrează cu e-mailul, întâlnirile și site-urile SharePoint”, explică Nicolas Gaudemet.

Ce riscă angajații care folosesc instrumente neautorizate?

În România, utilizarea instrumentelor AI precum ChatGPT, Claude sau Gemini poate fi reglementată de companii prin aplicarea unor reguli interne. „Sancțiunile necesită o regulă clară, cunoscută și aplicabilă. Dacă regulile interne specifică interzicerea acestor practici, încălcarea poate justifica o sancțiune”, explică Jean-Noël Chaintreuil.

Sancțiunile pot varia de la un avertisment la suspendare disciplinară, iar în cazuri grave, chiar la concediere. De exemplu, scurgerile de informații confidențiale sau încălcările grave ale politicilor de securitate ale companiei ar putea duce la măsuri drastice.

Cu toate acestea, până în prezent, nu există jurisprudență specifică pentru concedierea unui angajat din cauza utilizării neautorizate a AI-ului generativ.

Riscurile pentru datele companiei și conformitatea cu GDPR

Principalul pericol nu constă în utilizarea instrumentului AI în sine, ci în tipul de date transmise acestuia. Introducerea unor informații sensibile, precum contracte comerciale, date financiare sau coduri sursă, în instrumente AI de uz general poate expune compania la riscuri majore.

„Instrumentele pentru consumatori au un nivel de securitate adaptat acestui tip de utilizare. Acestea nu corespund cerințelor de securitate pentru datele sensibile ale unei companii”, avertizează Gaudemet.

Pe lângă riscurile legate de securitate, utilizarea AI-ului disponibil publicului larg poate încălca și termenii GDPR, mai ales când sunt introduse date personale fără un cadru legal adecvat. „Transmiterea datelor personale către un instrument necontrolat poate constitui o încălcare”, reamintește Jean-Noël Chaintreuil.

Amenda pentru astfel de abateri poate ajunge la 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri globală anuală.

Pot companiile să detecteze utilizarea AI-urilor neautorizate?

Unii angajați cred că utilizarea discretă a instrumentelor precum ChatGPT nu poate fi detectată. Totuși, companiile dispun de instrumente care monitorizează traficul de rețea și conexiunile către anumite servicii.

„Departamentele IT pot vedea când sunt realizate conexiuni pe internetul companiei și pot măsura utilizarea anumitor instrumente AI de pe piață”, explică Gaudemet.

Unele organizații blochează complet accesul la astfel de servicii, însă experții avertizează că supravegherea nu este suficientă. „Blocăm un domeniu, iar angajatul trece pe telefonul personal. Adevăratul atu este o alternativă credibilă. Oamenii evită ceea ce-i încetinește, nu ceea ce-i ajută”, concluzionează Jean-Noël Chaintreuil.

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