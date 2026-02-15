Amendă uriașă pentru depășirea vitezei în Finlanda

Anders Wiklöf conducea cu 30 km/h peste limita legală, iar în Finlanda amenzile sunt calculate în funcție de veniturile șoferului. 

Astfel, pentru directorul general al companiei evaluate la peste 400 de milioane de dolari, sancțiunea a fost una considerabilă.

Potrivit declarațiilor sale, limita de viteză s-ar fi schimbat „brusc” de la 70 km/h la 50 km/h, iar el a fost surprins conducând cu 80 km/h, în 2023.

Este a treia abatere de acest tip pentru milionarul din Finlanda. 

În 2013 a primit o amendă de aproximativ 113.000 de dolari, iar în 2018 una de aproximativ 75.000 de dolari. 

De această dată, pe lângă amenda de 142.000 de dolari, permisul său de conducere a fost suspendat pentru 10 zile.

Anders Wiklöf, unul dintre cei mai bogați oameni din Insulele Åland, a spus: „Regret cu adevărat acest incident”.

„Tocmai începusem să încetinesc, dar cred că nu am făcut-o suficient de repede. Așa se întâmplă”.

Cum funcționează sistemul de amenzi în Finlanda

Finlanda aplică un sistem progresiv de sancționare pentru încălcarea regulilor de circulație. Amenzile se stabilesc în funcție de gravitatea faptei și de veniturile contravenientului.

Poliția poate verifica veniturile printr-o bază de date centrală a contribuabililor. 

Așa-numita „amendă zilnică” se calculează pe baza venitului disponibil zilnic al persoanei, estimat la aproximativ jumătate din venitul net zilnic.

Cu cât depășirea limitei de viteză este mai mare, cu atât crește și cuantumul amenzii.

Legislația rutieră din Finlanda nu face diferențe între șoferii obișnuiți și cei ultrabogați. Sistemul progresiv de amenzi poate duce la sume impresionante pentru persoanele cu venituri mari.

Un șofer care a depășit limita de viteză cu 7 km/h, a primit o amendă de aproape 1.000 de euro, în Germania.

