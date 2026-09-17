Americanul James Cox Chambers Jr, 41 de ani, moștenitorul unei averi uriașe, rămâne în arest preventiv în Spania. Acuzat că a finanțat Hamas cu 7,5 milioane de dolari, justiția consideră că există un risc major de fugă, relatează El Espanol.

James Cox Chambers jr, cunoscut ca „Fergie” Chambers, fiul uneia dintre cele mai bogate familii din Statele Unite, rămâne în arest preventiv în Spania.

Acuzat că a finanțat Hamas cu 7,5 milioane de dolari

El este acuzat de autoritățile americane că ar fi finanțat gruparea teroristă Hamas cu peste 7,5 milioane de dolari și că ar fi implicat în spălare de bani.

Reținut în Ibiza pe 10 iulie 2026, Chambers jr a fost plasat în arest preventiv la Madrid, decizia fiind confirmată de Secția Penală a Audienței Naționale pe 29 iulie.

Judecătorii au justificat măsura prin riscul ridicat de fugă, având în vedere averea colosală a familiei sale, estimată la 27 de miliarde de dolari.

Convertit la islam, face parte din dinastia Chambers

„Fergie” este un activist pro-palestinian, convertit la Islam, și face parte din dinastia Chambers, proprietara Cox Enterprises, un gigant media și de energii regenerabile din SUA.

Familia sa este considerată a zecea cea mai bogată din țară, cu peste 55.000 de angajați și venituri anuale de 21 de miliarde de dolari.

Chambers jr a angajat cabinetul de avocatură condus de fostul judecător spaniol Baltasar Garzón.

Cum se apără „Fergie”

Echipa sa juridică susține că fondurile trimise în Gaza au fost destinate exclusiv proiectelor sociale și umanitare.

Cu toate acestea, Audiența Națională a respins argumentele apărării, subliniind că activitățile recente ale lui Chambers jr în Spania, precum închirierea unei locuințe sau înscrierea copilului său la o școală locală, nu constituie „un adevărat ancoraj” în această țară.

„Persecuție politică orchestrată de Trump”

Lideri ai stângii radicale spaniole, precum Ione Belarra, Pablo Iglesias și Irene Montero, și-au exprimat sprijinul pentru „Fergie”, denunțând ceea ce consideră a fi o „persecuție politică” orchestrată de președintele american Donald Trump împotriva activiștilor pro-palestinieni.

Chambers jr este cunoscut pentru viziunea sa politică radicală. Acesta a fondat un colectiv numit „Comuniștii din Berkshire” și a inițiat mai multe proiecte, inclusiv o comună autogestionată în Massachusetts.

Tatuajele de pe picioarele sale, cu figuri ca Iosif Stalin și Mao Zedong, subliniază convingerile sale comuniste.