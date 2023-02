Autoritățile spun că nu au nicio idee despre ce este vorba.Știu doar că nu este pe cale să explodeze. Sfera, care măsoară aproximativ 1,5 metri în diametru a ajuns recent pe plaja Enshu din orașul Hamamatsu. â

Temerile că ar putea fi o mină rătăcită au fost înlăturate după ce experții au folosit tehnologia cu raze X pentru a examina interiorul obiectului și au constatat că acesta era gol.

Nu există nici indicii că obiectul ar fi legat de vreo operațiune de spionaj din partea Coreei de Nord sau a Chinei.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat – but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw