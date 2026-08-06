Anchetatori: fostul partener nu a acceptat despărțirea

După 25 de zile de investigații desfășurate de Brigada Mobilă a Poliției, sub coordonarea Parchetului, Daniel Trandafir a fost arestat, fiind acuzat de uciderea fostei sale partenere, Daniela Florea. Pe numele său au fost formulate acuzații de feminicid, ascunderea cadavrului și rele tratamente în familie, în formă agravată, relatează publicația La Stampa.

Bărbatul de 45 de ani a fost reținut pe strada Porpora, în locuința în care a trăit ani la rând alături de Daniela Florea și de fiul lor, care are în prezent șase ani.

Cu doar câteva luni înainte, femeia decisese să părăsească apartamentul de la parter și se mutase împreună cu băiatul la etajul al treilea al imobilului din via Paisiello 17, pentru a se îndepărta de fostul partener, descris drept „prea gelos”.

Tot în noua locuință, unde spera să își refacă viața, Daniela Florea a fost găsită fără suflare, înfășurată într-un cearșaf și ascunsă în lada patului matrimonial.

Mesajul care a stârnit suspiciuni

Potrivit anchetatorilor, Daniel Trandafir nu ar fi acceptat niciodată încheierea relației. Conform reconstituirii făcute de procurori, în noaptea de 9 spre 10 iulie, acesta și-ar fi ucis fosta parteneră, mama copilului său, iar rezultatele autopsiei au arătat că Daniela Florea ar fi murit prin sufocare.

Trupul femeii a fost descoperit abia pe 20 iulie.

Primele suspiciuni au apărut după ce bona copilului și un prieten au observat că Daniela nu mai răspundea de mai multe zile. În dimineața unei zile de vineri au primit un mesaj care li s-a părut neobișnuit: „Plec în vacanță”. Îngrijorat de dispariția ei, prietenul a mers să o caute în lunea următoare și a alertat autoritățile, declanșând astfel ancheta.

Investigațiile au durat aproape o lună

În seara în care a fost descoperit cadavrul, polițiștii l-au găsit pe fostul partener împreună cu fiul lor, în locuința din via Porpora. Bărbatul a negat în permanență orice implicare, însă declarațiile sale au fost contradictorii. Până la arestare, acesta era cercetat în libertate.

În ultimele săptămâni, anchetatorii au reconstituit ultimele ore din viața victimei și contactele acesteia. Au analizat convorbirile telefonice, imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au audiat mai mulți martori. În urma acestor investigații, procurorul Delia Boschetto a emis ordinul de arestare pe numele lui Daniel Trandafir, instalator în vârstă de 45 de ani, pentru uciderea fostei sale partenere.

Cine era Daniela Florea

Daniela Florea lucra ca femeie de serviciu la Spitalul Regina Margherita. Persoanele care au cunoscut-o o descriu drept „o femeie discretă, mereu zâmbitoare”, dedicată în totalitate fiului său.

În prezent, copilul a fost plasat într-un centru de protecție, prin decizia Parchetului pentru Minori.