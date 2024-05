„Pentru prima oară în istorie, Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a creat o personalitate digitală folosind tehnologii ale inteligenţei artificiale pentru a comenta în mod oficial informaţii consulare destinate presei”, a transmis diplomația ucraineană într-un comunicat difuzat miercuri.

Victoria Şi urmează să comenteze afacerile consulare citind texte care redactate în continuare de către oameni, informează France-Presse, potrivit news.ro.

„Sunt o persoană digitală. Asta înseamnă că textul pe care-l auziţi nu a fost citit de către o persoană adevărată. Acest lucru a fost creat de către inteligenţa artificială”, a declarat noua „purtătoare de cuvânt” în prima sa înregistrare video publicată pe YouTube.

👋 Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!



For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku