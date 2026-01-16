Discuțiile cu J.D. Vance s-au încheiat cu un „dezacord fundamental”

„Ultimele zile au fost grele. Pregătirile noastre şi presiunea în creştere au fost intense. Dar vreau să spun că suntem puternici în Guvern”, a afirmat Vivian Motzfeldt.

Discuțiile de la Casa Albă s-au încheiat cu un „dezacord fundamental”. În urma negocierilor la care a participat şi vicepreședintele american J.D. Vance, mai multe țări NATO, inclusiv Franța, Finlanda, Regatul Unit, Germania și Suedia, au decis să trimită soldați în insula arctică pe care Donald Trump vrea să o obțină de la Danemarca.

„Am lucrat din greu în departamentul nostru, chiar dacă nu suntem mulţi. Nu aş spune în mod normal aceste cuvinte, dar le voi spune: suntem foarte puternici. Facem tot ce ne stă în putinţă. Dar ultimele zile, în mod natural… Oh, mă emoţionez foarte tare. Sunt copleşită. E de înţeles… Ultimele zile au fost grele. Pregătirile noastre şi presiunea în creştere au fost intense. Dar vreau să spun că suntem puternici în Guvern”, a spus Vivian Motzfeldt.

Ea a subliniat că guvernul Groenlandei este „puternic” și a promis că va lucra „pentru a se asigura că poporul groenlandez din țara noastră se poate simți în siguranță și poate trăi în siguranță”, adăugând: „Ne folosim toată puterea pentru a realiza acest lucru pe măsură ce continuăm munca”.

Donald Trump: „Va fi găsită o soluție”

Ministrul de Externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt și omologul său danez Lars Lokke Rasmussen au fost primiți miercuri de către vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a apreciat că NATO va deveni „mai formidabilă și mai eficientă” cu insula arctică sub controlul Statelor Unite.

Donald Trump a declarat miercuri că „va fi găsită o soluție” în legătură cu Groenlanda și a dat asigurări că are o „relație foarte bună” cu Danemarca, căreia îi aparține teritoriul autonom arctic.

Cu toate acestea, Donald Trump a reiterat că insula arctică este importantă pentru securitatea Statelor Unite, legând-o de proiectul de apărare antirachetă „Domul de Aur”, pe care președintele american îl vrea finalizat până la încheierea mandatului său, pe 20 ianuarie 2029.

La numai șapte ore după încheierea fără rezultate clare a summitului privind Groenlanda, desfășurat la Washington, primele forțe speciale și unități de recunoaștere europene au ajuns pe insulă în cursul nopții, relatează Bild.









