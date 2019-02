Ministrul Ecaterina Andronescu trebuie să dea explicaţii şi în faţa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, după afirmaţia prost înţeleasă privind înfiinţarea de clase separate pentru copiii cu nevoi speciale.

„În primul rând aş vrea să nu vorbim de segregare, pentru că nimeni nu s-a gândit vreodată la ideea de segregare. Eu am fost primul dintre miniştrii Educaţiei care am trimis în şcolile de masă peste 30.000 de copii din şcolile speciale, am constituit o comisie cu psihopedagogi, medici specialişti, care să decidă unde este mai potrivit pentru copii şi aşa am integrat 30.000 de copii în anul 2001 – 2003. Acum am vrea să le dăm câte un profesor de sprijin. Nu putem să dăm fiecărui copil câte un profesor de sprijin, dar dacă într-o clasă avem 2 – 3 putem să adăugăm profesorului de la clasă câte un profesor de sprijin, într-o clasă de masă, nu într-o clasă specială în care să-i segregăm. Nici poveste, o asemenea idee nu mi-ar fi trecut niciodată prin minte. Deci, cine a înţeles greşit, ori a înţeles greşit, ori a fost rea-voinţă, niciodată nu m-am gândit şi nu aveam cum să mă gândesc la un asemenea lucru, când eu în 2001 – 2003 am fost prima care am integrat aceşti copii în şcolile de masă”, a precizat Ecaterina Andronescu, anunţând că va merge la CNCD pentru a explica declaraţia sa.

Întrebată despre reclamaţia de la CNCD pe acest subiect, ministrul Educaţiei a spus: „O să mă duc şi o să explic pentru că, realmente, nu există un document, nu există…declaraţia mea vorbea de profesorii de sprijin, nu de segregarea copiilor”.