„Deşi am transmis două comunicate clarificatoare privind calitatea apei brute furnizată de Administraţia Bazinală Argeş-Vedea către operatorul Apa Nova, în care se arăta foarte clar că apa brută se încadra în prevederile stabilite prin lege, în speţă HG 100/2002, în spaţiul public anumite persoane continuă să acuze nefondat „Apele Române” şi munca unor oameni care îşi fac datoria cu responsabilitate. În situaţia de faţă, legată de apa brută furnizată de Apa Nova s-au prelevat probe la priza de apă de la Crivina în data de 28 ianuarie 2019, ora 11:00, conform programării. În urma analizelor în laborator, la indicatorul amoniu, valoarea înregistrată este 0,796 mg/l, iar limita recomandată este de 1 mg/l, iar limita maximă admisă este 1,5 mg/l. Ambele valori înregistrate, atât cea comunicată telefonic de Apa Nova, de 1,3 mg/l, cât şi cea înregistrată de Administraţia Bazinală Argeş-Vedea, sunt sub limita maximă admisă, conform acestei Hotărâri de Guvern”, a spus Deneş.

Ministrul de resort a precizat că informarea telefonică din partea Apa Nova privind concentraţia de amoniu din apa brută a avut loc pe data de 30 ianuarie 2019, moment în care s-a şi dispus creşterea debitului pe râul Argeş din Acumularea Goleşti, pentru creşterea gradului de diluţie.

Acesta a adăugat că apa brută furnizată către Apa Nova a fost în limitele prevăzute de lege, fără a ajunge la limitele maxime admise.

„Bucureştenii şi opinia publică trebuie să ştie foarte clar de la Apele Române, de la Ministerul Apelor şi Pădurilor, că aceşti parametri s-au încadrat în limitele recomandate, nici măcar în limitele maxime, adică sub 1 mg/l. Din probele prelevate de Adminstraţia Bazinală Argeş-Vedea, apa brută furnizată către Apa Nova a fost în limitele prevăzute de lege. Atât timp cât voi fi ministru al acestui domeniu, fie că este vorba despre inundaţii, fie că este vorba de furnizarea apei brute operatorilor de apă potabilă, cel mai important scop este să pun pe primul plan siguranţa şi viaţa cetăţenilor. Aşa după cum ştiţi, şi la inundaţii am fost prezent în locurile cele mai sensibile, am monitorizat această situaţie din momentul în care am aflat şi am cerut oamenilor din subordine să-mi prezinte în detaliu această situaţie, pe care acum v-am prezentat-o şi dumneavoastră”, a precizat Ioan Deneş.